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Угроза штурма Запорожья: генерал-разведчик назвал главную цель РФ

Алексей Тесля
26 ноября 2024, 12:47
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Запорожье имеет важное логистическое значение, подчеркнул Николай Маломуж.
Угроза штурма Запорожья: генерал-разведчик назвал главную цель РФ
Николай Маломуж оценил вероятность наступления РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Основное:

  • Запорожское направление сегодня стало приоритетным для РФ
  • На Запорожье фиксируются группировки РФ в районе 30-40 тысяч человек

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж прокомментировал вероятность штурма оккупационными войсками РФ Запорожья.

Как подчеркнул он в эфире NTA, Запорожское направление сегодня стало приоритетным не только потому, что там сконцентрированы промышленные мощности Украины, но и в связи с наличием там логистических путей, однако сейчас армия РФ не имеет возможности захватить город.

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"Особенно это железные дороги с востока в Крым, которые были отработаны как логистические стратегические ресурсы с учетом того, что там еще новая железная дорога, которая построена недавно. Это как раз перемещение сил и средств в Запорожскую, Херсонскую области и на Крым, если будут ограничены ресурсы Керченского моста и паромных переправ. Поэтому мы видим, что угроза есть, но сил и средств достаточных сегодня у врага нет", — пояснил украинский генерал.

Он обратил внимание на то, что на Запорожском направлении, на дальних подступах, фиксируются группировки противника в районе 30-40 тысяч человек, но они не сгенерированы в единую ударную силу.

"Поэтому, на сегодня, я не вижу готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться", — считает собеседник.

Вместе с тем он уверен в том, что на Запорожье, также, как и на Харьковщине, Днепропетровщине и вокруг Киева, необходимо возводить многоярусные бетонные укрепления, чтобы враг видел – город находится под защитой.

"Я считаю, что Запорожье враг не возьмет. Это, к примеру, не Угледар или другой небольшой город, который находится близко от фронта. Запорожье - это огромный мегаполис, с огромными возможностями и, тем более имеем там достаточно серьезные силы. Думаю, враг не сумеет там организовать даже тактических наступательных операций, тем более - стратегических по окружению, захвату", — резюмировал Маломуж.

Он также добавил, что сегодня в приоритете у оккупантов - Курахово, Покровск, Часов Яр, Курское направление и частично - операции по Харьковщине, особенно в районе Купянска.

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Ранее сообщалось о том, что РФ готовит продвижение в сторону Запорожья. Продвижение РФ в сторону Запорожья также поможет подкрепить группировку, которая воюет с той стороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты планируют наступать на Запорожье. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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