Хочет иметь больше козырей: РФ, вероятно, готовит продвижение в сторону Запорожья

Продвижение РФ в сторону Запорожья также поможет подкрепить группировку, которая воюет с той стороны.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Главные тезисы из заявления офицера:

Сейчас на Кураховском направлении тяжелая ситуация

Путин, вероятно, планирует начать штурмовые действия в сторону Запорожья

Ситуация на Покровском направлении также напряженная

Ситуация на Кураховском направлении фронта тяжелая. Вполне вероятно, что у российского диктатора Владимира Путина возникла идея начать наступление в сторону одного из крупных городов Украины. Об этом рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении, поэтому минимизируют риски окружения.

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"Именно на этом направлении мы понимаем из планов врага, что у них есть желание продвигаться в сторону Запорожья на подкрепление той группировки, которая с той стороны воюет. Возможно, это я говорю свое мнение, у Путина появилась бредовая идея начать какие-то наступательно-штурмовые действия в направлении Запорожья, чтобы на будущих переговорах иметь больше козырей", - сказал Цехоцкий.

Офицер также добавил, что на Покровском направлении россияне выбились из графика. Впрочем, ситуация там, в частности в Селидово, также напряженная.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич заявил, что войска агрессора России на Купянском направлении получили приказ выйти к реке Оскол. Они не учитывают потери и ведут практически круглосуточные штурмы.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Юге, в частности на Приднепровском направлении, пытаясь оккупировать острова, чтобы еще больше угрожать Херсону.

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что через Часов Яр в Донецкой области проходит Северский Донецкий канал, который сейчас пересох и выполняет роль оборонительной линии для украинских военных. Если российские силы смогут прорваться через канал и закрепиться в городе, украинским защитникам придется отступить на значительное расстояние.

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