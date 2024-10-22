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РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

Юрий Берендий
22 октября 2024, 20:29
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Ситуация на Приднепровском направлении обострилась, в ВСУ не исключают попыток продвижения врага через отдельные проливы и захвата островов.
РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ
В ВСУ оценили угрозу наступления на правый берег Херсонщины / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Кратко:

  • Россияне активизировали наступательные действия на Юге
  • Враг нацелился на острова возле Херсона
  • В ВСУ оценили угрозу наступления на правый берег Херсонщины

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Юге, в частности на Приднепровском направлении пытаясь оккупировать острова, чтобы еще больше угрожать Херсону. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на юге, в частности в Запорожской и Херсонской областях, противник осуществляет ракетные, авиационные и дроновые атаки по позициям ВСУ и прилегающих населенных пунктах, а также проводит штурмовые действия. Особенно интенсивные попытки наступления наблюдаются в островной зоне на Приднепровском направлении.

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"Поэтому проводит и штурмы, и наносит удары беспилотными летательными аппаратами, наносит авиационные удары ежедневно. Можем констатировать, что не менее 5-7, а то и бывает до десятка происходит штурмовых действий с применением плавсредств, таких как лодки - мы уничтожаем таких единиц по несколько за день", - подчеркнул спикер.

Он уточнил, что враг пытается захватить острова Большой, Белогрудый и Казацкий, которые расположены на линии боевого соприкосновения напротив Херсона. Эти территории находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому угроза прорыва со стороны Днепра рядом с Херсоном пока отсутствует.

Однако, по словам спикера, возможны отдельные попытки продвижения врага через некоторые проливы и захват отдельных островов.

Волошин отметил, что россияне осуществляют разведывательно-поисковые действия, пытаясь обнаружить огневые позиции Сил обороны Украины.

"Враг все время будет пытаться пройти на правый берег, потому что он понимает, что получив под контроль острова, он может еще больше угрожать и Херсону, и тем населенным пунктам, которые расположены на правом берегу", - предупредил спикер.

Что известно об ОК "Юг"?

Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Бои на Юге - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска на Юге регулярно обстреливают и совершают атаки для беспокойства Сил обороны Украины вдоль линии фронта, но значительного скопления вражеских сил, достаточного для крупных наступательных операций, не зафиксировано. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

Он также сообщил, что российская армия готовится к штурму в районе села Приютное Запорожской области.

После предупреждения спикера Южной группировки ВСУ о возможном усилении штурмов, российские войска уже совершили новую попытку наступления на Бердянском направлении, заявил военный обозреватель Денис Попович.

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