Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

Украинские силы зафиксировали попытку врага штурмовать наши позиции.

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На данный момент прямой угрозы для Запорожья нет / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

После предупреждения спикера Южной группировки войск ВСУ о намерении врага усилить штурмовые действия на Юге, армия страны-агрессора России уже предприняла новую попытку атаковать ВСУ на Бердянском направлении.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что удалось сделать противнику и какие планы у него в дальнейшем на Запорожском направлении.

"Сегодня есть информация, что штурмовые действия состоялись. Противнику удалось достичь определенных успехов тактического характера. То есть мы видим, что попытки штурмовать на этом направлении враг делает", - подчеркнул он.

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Попович считает, что официальная информация и последние действия российских оккупантов подтверждают то, что Кремль готовит на этом участке фронта усиление, чтобы продвигаться.

"Поэтому украинской стороне необходимо дальше следить за ситуацией и смотреть, как там дальше будет ситуация разворачиваться. Пока что, на мой взгляд, речь будет идти о тактических продвижениях. Это говорит о том, что сил противника на этом направлении пока недостаточно, чтобы решительно продвигаться, угрожая непосредственно Запорожью. Однако видим, что активность и на этом участке фронта сохраняется", - подытожил он.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Обострение ситуации на Запорожском направлении

Напомним, еще в конце сентября 2024 года депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что российские оккупационные войска готовятся к прорыву на Запорожском направлении, однако это им вряд ли удастся.

В начале октября сообщалось, что враг сосредотачивает уже на передовых позициях личный состав штурмовых групп. Войска РФ проводили рекогносцировку и разведку, чтобы выявить украинские оборонительные линии и огневые позиции на Запорожском направлении.

Накануне, по данным разведки стало известно, что противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы.

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