Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

Андрей Ганчук
11 октября 2024, 10:54
1400
Российские оккупанты продолжают наступать на линии Купянск-Сватово-Кременная.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты продвинулись ближе к Купянску - ISW / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Войска агрессора России продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части населенного пункта Петропавловка – к востоку от Купянска – и к юго-западу от Котляровки, юго-восточнее Купянска. Оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что опубликованные 10 октября кадры геолокации показали продвижение россиян в районах населенных пунктов Петропавловка и Котляровка.

Купянский район
Россияне продвинулись в Петропавловке неподалеку от Купянска / ISW

Источники в РФ сообщали о продвижении оккупантов к юго-западу от Кислови и на расстояние до 2 км к востоку от Терного (к северо-западу от Кременной). Впрочем, аналитики не нашли подтверждения этой информации.

видео дня

Где еще РФ наступает на Купянщине

Аналитики также рассказали, что войска РФ продолжили наступать к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и в направлении Кучеровки, восточнее Купянска в районе Петропавловки, а также на других участках фронта на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Ситуация в Купянском районе – новости по теме:

Оккупанты России стремятся выйти к восточному берегу реки Оскол, предположили в Институте изучения войны. Американцы считают, что враг вдоль реки рассчитывает создать оборонительный фронт, после чего освободить силы и перебросить их уже на другие направления.

ДРГ врага уже выходили к Осколу – в Купянском районе обострение, рассказал офицер ВСУ с позывным Алекс. Противнику удалось продвинуться на некоторых участках фронта. Ситуация требует принятия необходимых решений.

В Силах обороны назвали две цели оккупантов на Купянском направлении: по словам командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрия Федоренко, враг хочет выйти на левый берег Оскола, чтобы занять там плацдарм, а также усилить свои возможности для выхода на Купянск-Узловой.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Купянск Харьковская область войска России Купянское направление
Реклама

Главное за день

Ещё
ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43Украина
Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:25Украина
Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

Выплата пенсии на паузу: в октябре не всем пенсионерам поступят средства

Выплата пенсии на паузу: в октябре не всем пенсионерам поступят средства

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Последние новости

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

12:25

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:18

После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
12:00

"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

11:38

Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

11:27

Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

11:18

Гороскоп на завтра 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

Реклама
11:18

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Тиграм - скандал, Козлам - проблемы и разочарование

11:16

2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

10:54

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:40

Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

10:21

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

10:07

В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без светаВидео

10:05

Как восстановить переписку в Телеграм: поразительно простой и хитрый фокусВидео

09:55

Войска Путина не остановятся: боец ВСУ объяснил, почему перемирия не будет

09:51

Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

09:34

После издевательств над отцом-путинистом: дочь Киркорова сорвала куш

09:00

Украине грозит появление войск КНДР: Бадрак – о последствиях для фронта и реакции Запада

Реклама
08:53

По меньшей мере 3 погибших и десятки травмированных: на Львовщине произошло масштабное ДТП

08:48

"Вышла и меня бы уже добили": что произошло с Оксаной Билозир - детали

08:41

РФ атаковала Одесскую область баллистикой: разрушен 2-этажный дом, погибли людиФото

08:19

Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

08:11

ВСУ попали в засаду в Курской области: потеряны лучшие боевые машины

08:10

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войнумнение

07:24

ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом, в области работа еще продолжается

06:53

РФ не сможет продолжать войну: Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы

06:10

Кровная месть Путинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

05:00

Невероятные кадры Северного сияния над Украиной: обрушилась мощная магнитная буряФото

04:15

"Это был бы сокрушительный удар по Путину": Жданов сказал, чего боится глава Кремля

03:41

Вражеская авиация берет верх: на Украину могут полететь КАБы из Беларуси - Жданов

03:38

"Мы пройдем все этапы": Зеленский заговорил о сроках вступления в ЕС

03:10

Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

02:41

"Ярс" вышел на боевое дежурство: стоит ли Украине опасаться ядерного удара

02:03

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

01:30

"Искренне сожалею": Микки Рурк впервые признался, что употреблял стероиды

01:00

Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

10 октября, четверг
23:04

"Это очень удобно": Надя Дорофеева призналась, зачем ссорится с мужем

Реклама
22:52

РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

22:32

Найти цыпленка на картинке: загадка на внимательность для самых сообразительных

22:25

Обострение на Купянском направлении: в Силах обороны назвали две цели оккупантов

22:13

"С меня сняли последние штаны": муж путинистки Валерии полтора года живет на грани

22:13

"На самом деле наслаждаюсь": Тринчер прокомментировала роман с известным певцом

21:59

Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

21:48

"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

21:39

Макацария станет отцом во второй раз: трогательные фото

21:34

Путинист Стивен Сигал хочет воевать на стороне оккупанта ради президента РФ

21:26

Захватить Донбасс и нацелиться на три региона: названы планы Путина до зимы

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять