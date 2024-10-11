Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

Российские оккупанты продолжают наступать на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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Оккупанты продвинулись ближе к Купянску - ISW / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Войска агрессора России продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части населенного пункта Петропавловка – к востоку от Купянска – и к юго-западу от Котляровки, юго-восточнее Купянска. Оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что опубликованные 10 октября кадры геолокации показали продвижение россиян в районах населенных пунктов Петропавловка и Котляровка.

Россияне продвинулись в Петропавловке неподалеку от Купянска / ISW

Источники в РФ сообщали о продвижении оккупантов к юго-западу от Кислови и на расстояние до 2 км к востоку от Терного (к северо-западу от Кременной). Впрочем, аналитики не нашли подтверждения этой информации.

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Где еще РФ наступает на Купянщине

Аналитики также рассказали, что войска РФ продолжили наступать к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и в направлении Кучеровки, восточнее Купянска в районе Петропавловки, а также на других участках фронта на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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Оккупанты России стремятся выйти к восточному берегу реки Оскол, предположили в Институте изучения войны. Американцы считают, что враг вдоль реки рассчитывает создать оборонительный фронт, после чего освободить силы и перебросить их уже на другие направления.

ДРГ врага уже выходили к Осколу – в Купянском районе обострение, рассказал офицер ВСУ с позывным Алекс. Противнику удалось продвинуться на некоторых участках фронта. Ситуация требует принятия необходимых решений.

В Силах обороны назвали две цели оккупантов на Купянском направлении: по словам командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрия Федоренко, враг хочет выйти на левый берег Оскола, чтобы занять там плацдарм, а также усилить свои возможности для выхода на Купянск-Узловой.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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