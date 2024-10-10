Обострение на Купянском направлении: в Силах обороны назвали две цели оккупантов

Титаническими усилиями ВСУ близки к тому, чтобы стабилизировать ситуацию на Купянском направлении, считает Юрий Федоренко.

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Украинские военные отражают атаки оккупантов в Купянском районе / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупационные войска в ближайшей перспективе стремятся продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области, чтобы выйти на левый берег реки Оскол и занять там плацдарм. Также вражеские силы пытаются нарастить возможности для выхода на населенный пункт Купянск-Узловой. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Купянский район остается самым сложным участком.

"Самый сложный отрезок - это Купянск. Здесь противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой", - объяснил ситуацию Федоренко. видео дня

Оккупанты хотят захватить Купянск / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

По словам военного, если в прошлом году россияне в основном штурмовали посадки и реже действовали среди чистого поля, то теперь вражеские силы двигаются волнами.

"Сейчас мы наблюдаем движение противника волнами. Они в чистом поле переходят от своей позиции максимально близко к нашей. Один-два подходит, идет следующая волна. И так до тех пор, пока не соберется штурмовая группа, которая потом начинает давление на наши позиции", - добавил он.

Также Юрий Федоренко, подчеркнул, что в настоящее время Силы обороны титаническими усилиями близки к тому, чтобы стабилизировать обстановку на Купянском направлении.

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Как полагают американцы, вражеские силы рассчитывают на создание вдоль реки оборонительного фронта, чтобы потом освободить подразделения и перебросить их на другие направления.

Ранее оккупанты пытались занять плацдарм на левобережье от Купянска, однако украинской армии удалось сбить темпы их атак, сказал Юрий Федоренко. Враг осуществил попытку прорваться при помощи военной техники.

ДРГ врага уже выходили к Осколу, в Купянском районе обострение, сообщал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, россиянам на некоторых участках фронта удалось продвинуться. Он призвал принять необходимые решения для стабилизации ситуации.

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