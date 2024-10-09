ДРГ врага выходили к Осколу: в Купянском районе обострение, боец ВСУ сделал заявление

Ситуация на Купянском направлении требует внимания и необходимых решений, сказал офицер ВСУ позывным "Алекс".

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Оккупанты пытаются продвинуться к реке Оскол - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российским оккупантам удалось достичь продвижения на некоторых участках фронта на Купянском направлении. Вражеские ДРГ уже неоднократно выходили к реке Оскол. Ситуация требует внимания и принятия решений. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что россиянам удалось продвинуться вблизи Першотравневого. Вражеские диверсионно-разведывательные группы проникают в Вишневое.

"На Купянском направлении обострение обстановки, которое также требует внимания и решения", - сказал военный. видео дня

Кроме того, 8 октября он сообщал, что в районе Першотравневого ухудшилась обстановка.

"Противнику вчера удалось продавить на этом участке и взять несколько позиций под контроль", - говорил "Алекс".

Также боец отмечал, что оккупанты продвинулись и в районе села Сеньково.

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Войска РФ усилили наступательную активность на Купянском направлении, говорил 19 сентября командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш.

Россияне пытаются продвинуться, украинские военные отражают атаки.

Оккупанты России стремятся выйти к восточному берегу Оскола, отметили аналитики американского Института изучения войны. Враг рассчитывает создать вдоль реки оборонительный фронт, после чего освободить силы и перебросить их на другие направления.

Недавно российские войска пытались занять плацдарм на левобережье от Купянска, но Силам обороны удалось сбить темпы их атак, сказал 7 октября мандир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, оккупанты пытались там прорваться при помощи бронированной и легкобронированной техники.

Купянск - одна из главных целей РФ в Купянском районе / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

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