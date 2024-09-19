РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

Ситуация на фронте ухудшается - оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

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Под Купянском тяжелые бои / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", НГУ рассказал о ситуации на Лимано-Купянском направлении.

"Сейчас на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", ситуация достаточно напряженная. Враг пытается наступать значительно активнее, чем это было до этого, при том с применением техники и личного состава. Последний их штурм был достаточно (хороший, - ред.) для нас, как бы это смешно не звучало, потому что было уничтожено 4 единицы техники противника и до 20, а, возможно, даже больше единиц противника непосредственно. Поэтому считаю, что достаточно хороший был штурм, но не для россиян. К сожалению, россияне продолжают штурмовать и продолжают пытаться получить хотя бы какие-то выгодные для них позиции, но там, где оборону держит бригада "Рубеж", ребята держат ее достаточно крепко. И благодаря слаженной работе враг активно уничтожается, и он не получает тех полных достижений, которых бы хотел получить", - рассказал военный в эфире телеканала "Еспресо".

Андрей Отченаш также рассказал о ситуации на фронте с беспилотниками, враг преобладает в дронах.

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"Ситуация достаточно интересная, потому что ее надо сравнивать с тем, что было полгода назад, и с тем, что сейчас. Если сравнивать с тем, что было полгода назад, то ситуация значительно улучшилась и значительно больше коптеров, чем было полгода назад. Если сравнивать ее с российской стороной, очевидно, что у нас коптеров значительно, значительно меньше. И это, конечно, создает определенные проблемы и проблемы", - подчеркнул он.

Кто такой Андрей Отченаш? Андрей Отченаш - командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Начал воевать в 2014 году в добровольческом батальоне ОУН, передает Цензор.нет.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у России появились новые планы на Волчанск и Купянск. Российские оккупанты скрываются в подвалах и полуразрушенных зданиях. Эксперт считает, что накопление сил РФ в Волчанске может быть частью нового плана Кремля.

В ВСУ сообщили, что военным на Купянском направлении не хватает базовых вещей. Владимир Омелян сообщил, что у украинских военных не хватает надлежащих фортификаций, личного состава и боекомплекта к тем средствам поражения, которые есть в наличии в украинских подразделениях.

Аналитики изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует возле Купянска. Также известно, что со своей стороны украинские войска сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волчья, добавили в ISW.

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