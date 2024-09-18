На зарплаты бойцам пойдет далеко не все: как распределят дополнительные средства на ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров поделился "бюджетными" планами своего ведомства после положительного "сигнала" Рады.

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Рада утвердила около 500 миллиардов гривен на армию - как распределят / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Около 280 миллиардов гривен из увеличенных Верховной Радой "оборонных" расходов общей суммой в 495,3 миллиарда гривен пойдут на зарплаты военным, пояснил глава МОУ Рустем Умеров.

В эту сумму также входят выплаты для семей военнослужащих.

Еще 76,2 миллиарда гривен пойдут на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию.

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"Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", - подытожил министр.

500 миллиардов на армию - главное

Верховная Рада Украины в среду, 18 сентября, приняла в целом законопроект №11417 об увеличении государственного бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.

Комментируя дополнительные расходы на армию, премьер Денис Шмыгаль выражал оптимизм относительно их нахождения - речь идет о перевыполнении плана по сбору налогов и платежей, экономии по обслуживанию внешнего долга и внутренних заимствованиях на сумму 220 миллиардов гривен, что уже прописано в проекте к изменениям бюджета.

Однако премьер допускает "умеренную эмиссию" и подтверждает необходимость роста налогов в целом.

"Мы это делаем и партнеры об этом просят - увеличить налоги. Это наша ответственность - финансировать армию. И мы должны это делать", - отметил он.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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