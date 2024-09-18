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"Поход на Сумы и Чернигов": Лукашенко проговорился о плане Кремля - политолог

Даяна Швец
18 сентября 2024, 16:43
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Возможно, ожидается наступление российских войск с территории Беларуси, считает политолог Белковский.
'Поход на Сумы и Чернигов': Лукашенко проговорился о плане Кремля - политолог
Лукашенко, похоже, озвучил стратегию Кремля / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

Недавно Лукашенко снова начал пугать Запад "третьей мировой войной" в случае вооруженного вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко также добавил, что США якобы готовятся к эскалации ситуации. Российский оппозиционный деятель, писатель, публицист Станислав Белковский обратил внимание на странные изменения в поведении друга Путина.

Станислав Белковский видит за этими угрозами со стороны Минска вовсе не влажные фантазии, а нечто совершенно более серьезное.

По мнению эксперта, подобный "альтернативный сценарий похода на Минск" был возможен осенью 2022 года, когда на территории Беларуси еще не было российского ядерного оружия и, соответственно, Кремль "не имел повода защищать ее и Лукашенко". Однако Вашингтон на такой шаг не пошел.

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"И вот сейчас с Лукашенко что-то происходит. Возможно, ожидается как раз наоборот наступление российских войск с территории Беларуси. Какой-то поход на Сумы и Чернигов. Это моя гипотеза. А для того, чтобы оправдать этот поход на Сумы и Чернигов, надо сказать, что это превентивная операция для предотвращения вторжения на белорусскую территорию", - предположил Белковский.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Публицист обращает внимание, что почему-то Лукашенко вдруг ударился в это дело прямо сейчас. И надо понять, зачем.

"Не является ли это анонсом неких вариантов дополнительных российских ударов на других направлениях. Возможно, будет ослаблена военная активность на Донбассе, и будет предпринята попытка через Сумы и Чернигов быстро продвинуться в направлении Киева. Таким образом, это будет асимметричным ответом на вторжение ВСУ в Курскую область", - отметил Белковский.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Александр Лукашенко - последние новости

Напомним, что накануне Главред рассказал, что задумал Лукашенко на границе. Отмечается, что одними дронами ВСУ в белорусской армии могут очень попить кровь.

Не секрет, что угроза со стороны Беларуси существует. Так, на границе с Лукашенко в Черниговской области Украина усиливает оборонительные рубежи.

В свою очередь майор запаса Вооружённых сил Украины Алексей Гетьман рассказал, зачем Беларусь стягивает войска к границе. Лукашенко действует так не потому, что хочет выслужиться, а потому что просто хочет сохранить жизнь, считает военный эксперт.

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Беларусь ВСУ Сумы Александр Лукашенко Черниговская область новости Беларуси вторжение Беларуси в Украину
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