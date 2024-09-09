Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения Лукашенко

Лукашенко действует так не потому, что хочет выслужиться, а потому что просто хочет сохранить жизнь, говорит военный эксперт.

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Гетман рассказал, зачем Беларусь стягивает войска к границе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/modmilby

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман рассказал, вступит ли Беларусь в войну и зачем стягивает войска к границе.

"Думаю, что Лукашенко не вступит в войну, потому что его предупредило наше военно-политическое руководство, что если он это попытается сделать, то все объекты на территории Беларуси станут нашими законными целями. Согласно 51 ст. Устава ООН, мы имеем право атаковать военные объекты на территории агрессора. И это не будет нарушением международного законодательства", - сказал он во время чата на Главреде.

Гетман подчеркнул, что пока нет проявлений агрессии со стороны Беларуси, поэтому наши удары по её территории, по военным и промышленным объектам будут расцениваться как агрессия с нашей стороны. А если это произойдет, все цели станут законными.

"Лукашенко понимает: если 150 украинских БПЛА полетят на Беларусь, как полетели на Россию, то конец всему белорусскому военно-промышленному комплексу, в том числе и армии", - подчеркнул он.

По его словам, Лукашенко подрядился помогать Путину в начале войны, потому что хотел быть вместе с победителем, рассказывал, как на Беларусь готовилось нападение с четырех направлений, как они будут мыть сапоги в Ла-Манше. Он хотел показать, что он - самый большой друг Путина и самый лояльный к нему человек. Он был уверен, что им удастся быстро достичь цели в боевых действиях против Украины. Но - не сложилось.

"Лукашенко уже соскочить не может. Мы помним, как Лукашенко стало плохо на праздновании 9 мая - думаю, ему что-то дали и сказали, что в следующий раз будет уже смертельная доза. Так что он понимает угрозу. Поэтому Лукашенко действует так не потому, что хочет выслужиться, а потому что просто хочет сохранить жизнь", - добавляет майор запаса ВСУ.

Военный эксперт также подчеркнул, что если Лукашенко включит заднюю, Путин его убьет. Если он начнет боевые действия против нашей страны, его убьем мы. То есть для Лукашенко цугцванг. Поэтому пока может, он бегает между капелек - то подтягивает войска к границе, то отводит их.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

"Думаю, что очень долго Лукашенко не сможет продержаться в этом состоянии. После нашей победы он тоже будет нести уголовную ответственность за содеянное", - подытожил ветеран российско-украинской войны.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Беларусь после начала операции ВСУ на Курщине начала стягивать войска ближе к границам с Украиной и может готовить определенные провокации.

Политолог Евгений Магда считает, что страна-агрессор Россия может заменить Лукашенко на более пророссийского президента, чтобы спровоцировать Беларусь на вторжение в Украину.

В то же время, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что Белорусская армия насчитывает примерно 43 тысячи человек, из которых более 30 тысяч - десантно-штурмовые и сухопутные войска. Хотя белорусские войска являются значительными по численности, их ударная сила и боевая подготовка значительно отстает от ВСУ.

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