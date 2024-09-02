Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

На границе с Беларусью в Черниговской области Украина усиливает оборонительные рубежи.

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Оборона на границе с Беларусью / коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, DW

В Черниговской области на границе с Беларусью начали оборудовать новые противотанковые рвы и устанавливать дополнительные системы защиты. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Кроме того, в ведомстве рассказали, что на границе значительно расширили минные полосы, а также обустраивают траншеи и другие фортификационные сооружения. Пограничники постоянно мониторят ситуацию на границе с помощью беспилотников и патрулируют, оценивая ситуацию и возможные угрозы со стороны белорусов.

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Сообщается, что такие меры применили из-за того, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко стянул свои войска к границам с Украиной под видом учений. Уже сейчас известно, что Минск перебрасывает к украинским границам железнодорожными эшелонами танки и артиллерийские системы.

Но у украинских пограничников есть сомнения на счет того, что Лукашенко таки решится атаковать Украину.

"Во-первых, для отражения атаки у нас есть смелые мотивированные люди, во-вторых - оружие, а в-третьих - желание защищать родину. Если они не решились в 2022 году, то в 2024-м, учитывая то, как Украина обороняет свои территории, есть очень большие сомнения, что они решатся", - отметил пограничник с позывным "Кум.

Другие пограничники заявили, что они мониторят ситуацию, чтобы не было скопления военных и преступных группировок на территории Беларуси в непосредственной близости к Украине.

Лукашенко в войне против Украины - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал своим войскам переместиться поближе к границам с Украиной. Аналитики утверждают, что он это делает из-за давления со стороны Путина.

Однако, позже аналитики сообщили, что Лукашенко всячески старается избежать войны с Украиной и сам он понимает, что ему это не выгодно.

Напомним, на республиканском педагогическом совете Лукашенко заявил, что "кое-кто" рекомендовал ему перейти на сторону Украины и воевать против России и режима Путина.

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