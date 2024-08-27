Возвращение с Запада на Восток: Лукашенко о переходе на сторону Украины

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему советуют "плюнуть на Россию".

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Лукашенко о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кто-то "предлагает ему отвернуться от РФ и стать на сторону Украины". Об этом самопровозглашенный глава РБ заявил во время Республиканского педагогического совета.

Лукашенко заявил, что определенные "лица" поощряют его стать на сторону Украины и выступить в войне против России.

По словам формального главы страны, ему якобы "подбрасывают со стороны" предложения "плюнуть на эту Россию" и "отвернуться" от нее. Он утверждает, что принять такие предложения Беларусь не может "на 99%".

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"Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А до той границы мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - разводился в своей речи диктатор об этих "предложениях", но так и не сказал, кто их предлагает.

Лукашенко заявил, что Беларусь сейчас живет в очень сложное время и что политику страны стоит развернуть с Запада на Восток.

"Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это получается, но это тяжелая работа", - добавил нелегитимный глава Беларуси.

Беларусь в войне с Украиной - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что руководство РФ, вероятно, давит на Беларусь, чтобы она наступала своими войсками на Украину.

Стало известно, что руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что фортификационные и защитные сооружения на Житомирщине вполне готовы к встрече российских войск из Беларуси.

Также сообщается, что в Гомельской области зафиксированы белорусские войска, которые движутся к границе Украины, включая танки и тяжелую бронетехнику.

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