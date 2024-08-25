Беларусь стянула войска к границе с Украиной - МИД

Белорусские войска с техникой и танками зафиксировали в Гомельской области.

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Беларусь перебросила войска к границе с Украиной / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Олег Некало

Беларусь стянула войска к границе с Украиной. Переброска войск осуществляется под видом учений. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Отмечается, что к границе перебросили Силы спецопераций, вооружение и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".

"Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом", - говорится в сообщении. видео дня

В МИД Украины призвали Беларусь "не делать трагических ошибок под давлением Москвы" и отвести от границы свои войска.

По данным "Беларуски Гаюн", у границы находится около 1100 человек личного состава. Это количество не несет угрозы для Украины. К тому же известно, что войска расположены на глубине до 50 километров от границы.

Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. Однако Госпогранслужба отметила, что заявления Лукашенко лишь нагнетают ситуацию в пользу режима РФ.

Вскоре Беларусь показательно перебросила танки в сторону Украины. В Министерстве обороны Беларуси утверждают, что танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны и приведены в готовность.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что пока Беларусь остается под влиянием России, необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации. Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей, но пока не фиксируется перемещение военной техники или личного состава с белорусской стороны.

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