Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная история

В День Независимости Украина вернула из российского плена 115 защитников.

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Украинские военные весь плен прятали украинский флаг / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В День Независимости, 24 августа, состоялся новый обмен пленными. Домой из российского плена удалось вернуть 115 военных. Некоторые украинские защитники прошли весь плен с украинским флагом. В Сети появилось очень чувствительное видео.

Украинский военный после возвращения рассказал, что спрятал в рукаве шеврон с украинским флагом и прошел с ним через весь плен. Он смог вернуться домой и привез с собой этот флаг.

Еще один защитник также привез домой наш флаг.

видео дня

"Я привез его в кармане здесь. Нашел, зачем его там оставлять. Родной наш флаг", - сказал он.

Смотрите видео с украинскими военными, которые вернулись из российского плена:

Украинские военные весь плен прятали украинский флаг / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости

В начале августа Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.

Накануне в СМИ появилась информация о переговорах между Киевом и Москвой по обмену пленными.

24 августа стало известно, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Все 115 спасенных на этот раз - солдаты, сержанты и матросы. России взамен отдали российских срочников.

В частности, Украина освободила 9 незаконно Россией осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"). Также домой возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсон и Луганщину.

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