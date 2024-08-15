Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

Представители Украины и РФ ознаменовали начало переговоров об обмене военнопленными в Курской области.

https://glavred.info/war/start-peregovorov-ukrainy-i-rf-novyy-obmen-plennymi-uzhe-skoro-ft-10588796.html Ссылка скопирована

Украина и РФ готовят обмен пленными / коллаж: Главред, фото: скрин, СБУ

Скоро украинские пленные окажутся на родной земле. Тот факт, что работа над подготовкой обмена действительно идет, изданию Financial Times подтвердили в украинской разведке.

Точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, пока не разглашается. Но издание обращает внимание, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях.

Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что российская сторона проявляет инициативу по началу переговоров по этому вопросу.

видео дня

Вчера, 14 августа, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова инициировала разговор с украинским омбудсманом Дмитрием Лубинцом. Главная тема - обмен пленными.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман назвал приоритетные категории для обмена для Украины: прежде всего тяжелораненые, во-вторых - украинские женщины, и в третью очередь - все те, кто остается в плену.

Что известно о пленных и пропавших без вести В июле прошел очередной пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Лубинец добавил, что Россия проявляет инициативу в вопросе обмена пленными из-за ситуации в Курской области.

"Чем эта ситуация завершится, я не знаю, но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными и война РФ против Украины - последние новости

Как известно, после начала боев в Курской области, оккупанты в руки Украине сдаются целыми ротами.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области. По его словам, одной из основных задач украинских военных является перерезание энергоснабжения военным объектам россиян.

Как отмечает издание The Telegraph, операция в Курске имеет три цели. Одной из таких является возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред