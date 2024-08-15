УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

Даяна Швец
15 августа 2024, 14:01
55
Представители Украины и РФ ознаменовали начало переговоров об обмене военнопленными в Курской области.
обмен пленными
Украина и РФ готовят обмен пленными / коллаж: Главред, фото: скрин, СБУ

Скоро украинские пленные окажутся на родной земле. Тот факт, что работа над подготовкой обмена действительно идет, изданию Financial Times подтвердили в украинской разведке.

Точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, пока не разглашается. Но издание обращает внимание, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях.

Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что российская сторона проявляет инициативу по началу переговоров по этому вопросу.

видео дня

Вчера, 14 августа, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова инициировала разговор с украинским омбудсманом Дмитрием Лубинцом. Главная тема - обмен пленными.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман назвал приоритетные категории для обмена для Украины: прежде всего тяжелораненые, во-вторых - украинские женщины, и в третью очередь - все те, кто остается в плену.

Что известно о пленных и пропавших без вести

В июле прошел очередной пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Лубинец добавил, что Россия проявляет инициативу в вопросе обмена пленными из-за ситуации в Курской области.

"Чем эта ситуация завершится, я не знаю, но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными и война РФ против Украины - последние новости

Как известно, после начала боев в Курской области, оккупанты в руки Украине сдаются целыми ротами.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области. По его словам, одной из основных задач украинских военных является перерезание энергоснабжения военным объектам россиян.

Как отмечает издание The Telegraph, операция в Курске имеет три цели. Одной из таких является возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курск Владимир Путин военнопленные обмен пленными мирные переговоры с Россией Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:17 Мир
ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:23 Мир
Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:08 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 12791

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 5145

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 3140

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 2355

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Последние новости

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

Реклама
13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

Реклама
11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

09:50

Компания "БаДМ" объединяет фармацевтов Украины в благотворительном проекте "Фармсила" новости компании

09:47

Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска

09:17

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - истощение, Скорпионам - неудачи

09:13

Ночной прорыв на Суджу: в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области

09:10

РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

09:00

По запрету РПЦ в Украине есть консенсус в обществе, у закона большие шансы на принятие - Вятрович

08:30

"Железа в голове стало больше": Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками

08:10

Мир в обмен на территории: два сценария для Украинымнение

08:08

Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях: в ISW раскрыли детали

08:05

"Путин это осознает": операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим - Чаленко

06:52

РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине: в ISW описали панические действия россиян

Реклама
06:10

Россиянам надо бежать или готовиться отбиватьсямнение

05:05

"Все активно сотрудничают с Китаем": Кочетков объяснил, почему члены ОДКБ игнорируют Путина

05:03

Семья нашла клад в забитой досками тайной комнате в доме: что было внутри

04:30

Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике: эксперт шокировал причиной

04:00

Авангард уходит вперед: ВСУ надолго в Курской области – неожиданный прогноз

03:30

У Николаса Кармы округлились глаза: TAYANNA озвучила стоимость своего лука

03:24

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

03:10

"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

03:03

Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета

02:50

Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять