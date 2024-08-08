УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

Яна Ставская
8 августа 2024, 19:57
129
Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.
The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели
Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Агентство, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. Совершенно очевидно, что нынешнее наступление преследует три цели, пишет The Telegraph.

Первая цель - отвлечь ресурсы российских сил от наступления в Донецкой области. Отмечается, что за последнюю неделю ВС РФ имели на этом участке успехи в продвижении.

Вторая цель - посеять раздор внутри России и показать россиянам, что война может прийти к ним.

видео дня

Журналисты напоминают, что в течение 2023 года российские добровольческие отряды при ВСУ неоднократно совершали "рейды" в приграничные районы РФ. Нынешняя операция является расширением этих "рейдов".

Третья цель - возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

В этом месте издание цитирует советника президента Михаила Подоляка, который высказал похожую мысль накануне.

Бои в Курской области - главное

Третьи сутки продолжаются бои в Курской области. Россияне жалуются, что неизвестные группировки заняли ряд населенных пунктов, в том числе важные стратегические объекты. Эвакуация гражданских остается под вопросом.

И хотя Путин обвинил ВСУ в "масштабной провокации", Украина своего участия в боях не подтверждала.

Известно, что в первые дни российские войска понесли крупные потери, в частности - в авиации и живой силе; десятки военных ВС РФ сдались в плен в районе поселка Суджа.

По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.

Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в том числе, "внезапные рейды по тылам".

Что за город Курск?

Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия.

С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВСУ Курск Курская область Бои в Курской области Кризис в Курской области
Реклама

Главное за день

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:52 Украина
4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:11 Украина
Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиной

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиной

19:00 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 5416

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2393

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 2304

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 1912

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Последние новости

20:03

Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударить

19:57

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

19:54

Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

19:52

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:19

Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
19:11

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:00

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиноймнение

18:51

Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в "копеечку"Видео

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

Реклама
18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

Реклама
16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Реклама
13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять