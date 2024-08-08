The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Агентство, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. Совершенно очевидно, что нынешнее наступление преследует три цели, пишет The Telegraph.

Первая цель - отвлечь ресурсы российских сил от наступления в Донецкой области. Отмечается, что за последнюю неделю ВС РФ имели на этом участке успехи в продвижении.

Вторая цель - посеять раздор внутри России и показать россиянам, что война может прийти к ним.

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Журналисты напоминают, что в течение 2023 года российские добровольческие отряды при ВСУ неоднократно совершали "рейды" в приграничные районы РФ. Нынешняя операция является расширением этих "рейдов".

Третья цель - возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

В этом месте издание цитирует советника президента Михаила Подоляка, который высказал похожую мысль накануне.

Бои в Курской области - главное

Третьи сутки продолжаются бои в Курской области. Россияне жалуются, что неизвестные группировки заняли ряд населенных пунктов, в том числе важные стратегические объекты. Эвакуация гражданских остается под вопросом.

И хотя Путин обвинил ВСУ в "масштабной провокации", Украина своего участия в боях не подтверждала.

Известно, что в первые дни российские войска понесли крупные потери, в частности - в авиации и живой силе; десятки военных ВС РФ сдались в плен в районе поселка Суджа.

По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.

Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в том числе, "внезапные рейды по тылам".

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

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