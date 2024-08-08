УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

Анна Ярославская
8 августа 2024, 07:05
306
С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области. Проникновение на территорию РФ произошло через две оборонительные линии и опорный пункт.
Ситуация в Курской области
Ситуация в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Агенство, скриншот видео Telegram

Аналитики Института изучения войны подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области. Об этом говорится в отчете ISW за 7 августа.

"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории", - пишут эксперты.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

видео дня

Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

ISW приводит информацию российского "инсайдерского источника" о том, что "украинские силы" с 6 августа захватили 45 кв. км территории в Курской области. Другие российские источники сообщили, что "украинские силы" всего захватили 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарино и Свердликово, и действуют в пределах Любимовки (восемь километров севернее границы с Сумской областью).

Также Институт приводит данные "российских источников" о том, что "украинские войска" пытаются продвинуться вдоль шоссе 38K-030 Суджа-Кореново. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что к 18:00 по местному времени 7 августа "украинские войска" продвинулись к северо-западу и юго-востоку вдоль шоссе и сейчас продолжаются бои на подступах к Кореновому и Судже.

Также "российский инсайдерский источник" и несколько других российских источников сообщили, что был захвачен пункт пропуска "Суджа" и газораспределительная станция "Суджа".

"Геолокационные изображения, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП Суджа…", - говорится в отчете.

Сообщается, что чеченские подразделения понесли очень большие потери во время "украинских атак" в Кореневском районе 7 августа.

"Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду вечером, 7 августа, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины Институт изучения войны Курская область Кризис в Курской области
Реклама

Главное за день

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

07:05 Мир
"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воевать

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воевать

03:30 Мир
Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

02:45 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 8167

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 4295

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 2498

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 2447

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

Реклама
02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

Реклама
07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26

Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

22:18

Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

22:02

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

21:43

"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

21:39

Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской областиВидео

21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

19:40

РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

19:38

Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

Реклама
19:29

В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

19:10

Почему над Киевом было странно "громко" во время последней атаки - Киричевский

19:10

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезномнение

18:44

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войныВидео

18:42

"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку ПутинаВидео

18:34

"Выходи за меня": Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

17:55

Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

17:47

Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

17:37

"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаемВидео

17:26

"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять