Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области. Проникновение на территорию РФ произошло через две оборонительные линии и опорный пункт.

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Ситуация в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Агенство, скриншот видео Telegram

Аналитики Института изучения войны подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области. Об этом говорится в отчете ISW за 7 августа.

"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории", - пишут эксперты.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

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Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

ISW приводит информацию российского "инсайдерского источника" о том, что "украинские силы" с 6 августа захватили 45 кв. км территории в Курской области. Другие российские источники сообщили, что "украинские силы" всего захватили 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарино и Свердликово, и действуют в пределах Любимовки (восемь километров севернее границы с Сумской областью).

Также Институт приводит данные "российских источников" о том, что "украинские войска" пытаются продвинуться вдоль шоссе 38K-030 Суджа-Кореново. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что к 18:00 по местному времени 7 августа "украинские войска" продвинулись к северо-западу и юго-востоку вдоль шоссе и сейчас продолжаются бои на подступах к Кореновому и Судже.

Также "российский инсайдерский источник" и несколько других российских источников сообщили, что был захвачен пункт пропуска "Суджа" и газораспределительная станция "Суджа".

"Геолокационные изображения, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП Суджа…", - говорится в отчете.

Сообщается, что чеченские подразделения понесли очень большие потери во время "украинских атак" в Кореневском районе 7 августа.

"Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду вечером, 7 августа, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

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