Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

Аналитики Института изучения войны подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области. Об этом говорится в отчете ISW за 7 августа.
"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории", - пишут эксперты.
Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.
Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт.
ISW приводит информацию российского "инсайдерского источника" о том, что "украинские силы" с 6 августа захватили 45 кв. км территории в Курской области. Другие российские источники сообщили, что "украинские силы" всего захватили 11 населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино, Дарино и Свердликово, и действуют в пределах Любимовки (восемь километров севернее границы с Сумской областью).
Также Институт приводит данные "российских источников" о том, что "украинские войска" пытаются продвинуться вдоль шоссе 38K-030 Суджа-Кореново. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что к 18:00 по местному времени 7 августа "украинские войска" продвинулись к северо-западу и юго-востоку вдоль шоссе и сейчас продолжаются бои на подступах к Кореновому и Судже.
Также "российский инсайдерский источник" и несколько других российских источников сообщили, что был захвачен пункт пропуска "Суджа" и газораспределительная станция "Суджа".
"Геолокационные изображения, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские войска захватили более 40 российских военнопленных на КПП Суджа…", - говорится в отчете.
Сообщается, что чеченские подразделения понесли очень большие потери во время "украинских атак" в Кореневском районе 7 августа.
"Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства", - говорится в отчете ISW.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Бои в Курской области - последние новости
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