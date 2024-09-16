УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Юлия Закрепа
16 сентября 2024, 17:38
455
Военный эксперт Иван Ступак заявил, что сейчас у ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области.
Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины
Эксперт заявил об уходе ВСУ из Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что правильным решением было бы снять украинский флаг над городом Суджа и выйти ВСУ из Курской области непобедимыми.

"Если Генеральный штаб предполагает, что в Курской области военных РФ больше, чем ВСУ, и что нам держаться, например, максимум двое суток, то правильным решением было бы с высоко поднятой головой, в спокойном темпе, снять украинский флаг над городом Суджа, и на фотокамеры выйти из Курской области непобедимыми. Таким образом мы выбьем из-под ног россиян большую базу для манипуляции, что они нас выбили. На самом деле, никто нас не выбивал, мы сами бы вышли, сохранили жизнь, здоровье людей, технику, наши ресурсы, и наоборот показали слабость россиян", - отметил он для "Еспресо".

Ступак отметил, что сейчас в ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области. Наоборот, есть продвижение россиян у населенного пункта Снагость.

видео дня

"Давайте сразу отбросим зрадофильство. Есть определенная категория граждан, которые хотят получать только положительные новости. Если нет положительных новостей, то все, это агенты ФСБ. Мол, что вы там рассказываете, мы же побеждаем, держим 100 населенных пунктов РФ. Это хорошо, но важно, какой ценой. Мы же до конца не понимаем, сколько наших ребят и девушек мы потеряли во время этой операции. Это же не далось нам легко. В первые 48 часов Украина захватила 350 кв. км в Курской области. Это действительно было дерзко, и россияне не знали, что нам противопоставить. Сейчас такого продвижения нет, и наоборот у россиян есть продвижение вблизи населенного пункта Снагость", - добавил эксперт.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Сейчас карта Deep State определяет, что Украина прямо контролирует лишь 800 квадратных км Курской области и еще около 300 находится в серой зоне.

"Непонятно, мы или россияне контролируют эти территории. И вот теперь вопрос: сколько людей еще мы готовы положить на то, чтобы держать сотню населенных пунктов? Сколько техники у нас есть, сколько боеприпасов? Что есть со стороны россиян? Надо учитывать и это, знать себя и своего врага", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, что под Курском объявлена эвакуация сразу двух районов. Населенные пункты, откуда будет проводиться эвакуация, расположены в 15 км от российско-украинской границы. Эвакуация связана с угрозой прорыва ВСУ.

ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении. В четверг украинские силы прорвали границу возле села Новый Путь Курской области и на бронетехнике быстро продвинулись в сторону ближайшего населенного пункта Веселое.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Украины Иван Ступак Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

18:50 Украина
Лично представит план мира: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Лично представит план мира: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

18:12 Политика
Токаев убеждал Шольца в "непобедимости" России и "топил" за план Китая

Токаев убеждал Шольца в "непобедимости" России и "топил" за план Китая

17:45 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата 47474

Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи 12061

Гороскоп на завтра 17 сентября: Девам – большая потеря, Козерогам – прилив удачи

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ 11709

Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

У Путина целый букет болезней : в США раскрыли неожиданный диагноз 5571

У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

Последние новости

18:50

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

18:42

Чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение": невероятно сложная загадка

18:42

Российскому пропагандисту "Крабу" проломили голову

18:13

Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики

18:12

Лично представит план мира: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
18:07

Ближайшие недели станут определяющими: сможет ли РФ продвигаться на фронте

18:07

Покушение на Трампа: в ГУР сделали заявление о подозреваемом

17:58

Может полностью испортить блюдо: когда надо добавлять соль в жареный картофельВидео

17:58

Пока Днепр обстреливали, депутаты Филатова устроили лакшери-вечеринку на МальдивахВидео

Реклама
17:45

Токаев убеждал Шольца в "непобедимости" России и "топил" за план Китая

17:38

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

17:18

Соратница Порошенко помогала "заметать следы" убийцам Гонгадзе – блогер

17:16

День Веры, Надежды, Любви и Софии: что категорически нельзя делать 17 сентября

17:12

Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

17:06

Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно

16:52

Почему вдоль трасс по всей Польше стоят стеклянные заборы

16:47

Бойцы ДШВ на Курщине "покрошили" штурмовиков РФ: взорвали БМД вместе с десантомВидео

16:37

У РФ под Курском намечается провал: объявлена эвакуация сразу двух районов

16:37

Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

16:18

Лезть под капот не нужно: как понять, что пришло время менять масло двигателяВидео

Реклама
16:10

РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат: изменят ли они ситуацию - FT

16:10

В Украине автоматизируют выдачу повесток: в Минобороны рассказали о нововведении

16:06

Новые можно не покупать: как обновить старые махровые полотенца

15:52

"Эффект" от мобилизации будет зимой: в Раде рассказали о ходе призыва

15:46

Для 6 знаков начнется "серьезная драма": Луна переходит в турбулентную стадию - астрологВидео

15:39

Мощное усиление ПВО: Италия передает Украине вторую батарею Samp-T

15:35

ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

15:30

Ветер будет сдувать с ног: жителей одной области предупредили об опасной погоде

15:29

"Важная встреча": у Винника показали, как он в Берлине вопросы решал

15:15

Путин снова увеличил численность армии РФ: что известно

15:00

В Украине появятся новые F-16: Дания срочно передает партию истребителей

14:58

В холодной воде или кипятке: как правильно варить яйца - неожиданный ответВидео

14:52

Церковный праздник 17 сентября: что запрещено делать в день Веры, Надежды и Любви

14:46

От Байдена ждут "зеленый свет": в ОП назвали ключевой пункт плана победы Украины

14:25

Уникальная ситуация: в Украине изменится дождливая погода, названа дата

14:24

Слава Каминская прокомментировала исчезновение "заклятой" подруги Вики Смеюхи

14:18

Как супермаркеты заставляют покупать больше: мужчина разоблачил 6 трюковВидео

14:18

Вы неправильно выпрямляли волосы: блогерша назвала главную ошибкуВидео

14:09

Почему нельзя путать "кріп" и "окріп": какой ошибки надо изо всех сил избегатьВидео

13:58

Мужчина обнаружил сокровище в тайной комнате дома: внутри его ждало разочарование

Реклама
13:50

Цены "взлетят": в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза

13:46

У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

13:37

СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине - судебное решение

13:29

"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

13:14

Раньше, чем многим кажется: садовод назвал идеальный месяц для посадки луковиц

13:01

София Ротару вышла на связь и растрогала фанатов редким снимком

12:58

Оккупанты обстреливают своих: на Харьковщине враг понес большие потери

12:52

Гранты на обучение уже появились в "Дії": как студенты могут получить деньги

12:46

Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

12:29

Повышение налогов "задним числом": какие изменения ждут украинцев

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять