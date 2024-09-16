Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что сейчас у ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области.

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Эксперт заявил об уходе ВСУ из Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что правильным решением было бы снять украинский флаг над городом Суджа и выйти ВСУ из Курской области непобедимыми.

"Если Генеральный штаб предполагает, что в Курской области военных РФ больше, чем ВСУ, и что нам держаться, например, максимум двое суток, то правильным решением было бы с высоко поднятой головой, в спокойном темпе, снять украинский флаг над городом Суджа, и на фотокамеры выйти из Курской области непобедимыми. Таким образом мы выбьем из-под ног россиян большую базу для манипуляции, что они нас выбили. На самом деле, никто нас не выбивал, мы сами бы вышли, сохранили жизнь, здоровье людей, технику, наши ресурсы, и наоборот показали слабость россиян", - отметил он для "Еспресо".

Ступак отметил, что сейчас в ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области. Наоборот, есть продвижение россиян у населенного пункта Снагость.

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"Давайте сразу отбросим зрадофильство. Есть определенная категория граждан, которые хотят получать только положительные новости. Если нет положительных новостей, то все, это агенты ФСБ. Мол, что вы там рассказываете, мы же побеждаем, держим 100 населенных пунктов РФ. Это хорошо, но важно, какой ценой. Мы же до конца не понимаем, сколько наших ребят и девушек мы потеряли во время этой операции. Это же не далось нам легко. В первые 48 часов Украина захватила 350 кв. км в Курской области. Это действительно было дерзко, и россияне не знали, что нам противопоставить. Сейчас такого продвижения нет, и наоборот у россиян есть продвижение вблизи населенного пункта Снагость", - добавил эксперт.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Сейчас карта Deep State определяет, что Украина прямо контролирует лишь 800 квадратных км Курской области и еще около 300 находится в серой зоне.

"Непонятно, мы или россияне контролируют эти территории. И вот теперь вопрос: сколько людей еще мы готовы положить на то, чтобы держать сотню населенных пунктов? Сколько техники у нас есть, сколько боеприпасов? Что есть со стороны россиян? Надо учитывать и это, знать себя и своего врага", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, что под Курском объявлена эвакуация сразу двух районов. Населенные пункты, откуда будет проводиться эвакуация, расположены в 15 км от российско-украинской границы. Эвакуация связана с угрозой прорыва ВСУ.

ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении. В четверг украинские силы прорвали границу возле села Новый Путь Курской области и на бронетехнике быстро продвинулись в сторону ближайшего населенного пункта Веселое.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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