Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" российская армия на 40 процентов усилила воздушную разведку.
Саранцев в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что воздушная разведка россиян усилилась почти на 40%. Оккупанты проводят ее как днем, так и ночью. Он пояснил, что противник может выполнять тем самым две цели: разведка для дальнейших ударов и планирование маршрутов.
"Первая цель - это выявление подразделений Сил обороны с последующим нанесением огневого поражения по позициям и нашим Силам и средствам, и вторая - это разведка маршрутов передвижения для собственных подразделений. То есть он проводит мониторинг той или иной местности и пытается для себя составить оптимальный маршрут для перемещения как личного состава, так и техники", - сказал Саранцев.видео дня
Он добавил, что россияне проводят разведку и в самом Волчанске. Кроме того, оккупанты пытаются искать новые маршруты проведения мероприятий баллистического обеспечения, потому что наши FPV-дроны не дают оккупантам этого делать.
Также известно, что в Волчанске оккупанты иногда пытаются привлекать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава. В частности вечером 15 сентября оккупанты пытались с помощью автомобилей завезти личный состав в Волчанск, но Силы обороны вовремя ее обнаружили и частично уничтожили вместе с экипажем.
Какова ситуация в Харьковской области
Напомним, что российские оккупанты "просачиваются" в Волчанск. ВСУ приходится выгрызать каждый метр украинской земли, ведь бои продолжаются даже внутри многоэтажных зданий. Оккупанты осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в определенных локациях в штурмовые группы.
Штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине. В Волчанске оккупанты применили багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.
Оккупанты обстреливают своих на Харьковщине и понесли большие потери. Кроме этого враг в районе Глубокого проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения и пытается отыскать новые пути для логистического обеспечения своих группировок.
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