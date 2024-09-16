Воздушная разведка России усилилась вдвое: в ВСУ раскрыли новую цель врага

В Волчанске оккупанты иногда пытаются привлекать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава.

https://glavred.info/ukraine/povitryana-rozvidka-rosiji-posililas-udvichi-u-zsu-rozkrili-novu-metu-voroga-10597505.html Ссылка скопирована

Россия увеличила воздушную разведку / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" российская армия на 40 процентов усилила воздушную разведку.

Саранцев в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что воздушная разведка россиян усилилась почти на 40%. Оккупанты проводят ее как днем, так и ночью. Он пояснил, что противник может выполнять тем самым две цели: разведка для дальнейших ударов и планирование маршрутов.

"Первая цель - это выявление подразделений Сил обороны с последующим нанесением огневого поражения по позициям и нашим Силам и средствам, и вторая - это разведка маршрутов передвижения для собственных подразделений. То есть он проводит мониторинг той или иной местности и пытается для себя составить оптимальный маршрут для перемещения как личного состава, так и техники", - сказал Саранцев. видео дня

Он добавил, что россияне проводят разведку и в самом Волчанске. Кроме того, оккупанты пытаются искать новые маршруты проведения мероприятий баллистического обеспечения, потому что наши FPV-дроны не дают оккупантам этого делать.

Также известно, что в Волчанске оккупанты иногда пытаются привлекать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава. В частности вечером 15 сентября оккупанты пытались с помощью автомобилей завезти личный состав в Волчанск, но Силы обороны вовремя ее обнаружили и частично уничтожили вместе с экипажем.

Какова ситуация в Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты "просачиваются" в Волчанск. ВСУ приходится выгрызать каждый метр украинской земли, ведь бои продолжаются даже внутри многоэтажных зданий. Оккупанты осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в определенных локациях в штурмовые группы.

Штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине. В Волчанске оккупанты применили багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.

Оккупанты обстреливают своих на Харьковщине и понесли большие потери. Кроме этого враг в районе Глубокого проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения и пытается отыскать новые пути для логистического обеспечения своих группировок.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред