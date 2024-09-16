Оккупанты обстреливают своих: на Харьковщине враг понес большие потери

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск, несмотря на сложную ситуацию на Харьковском направлении.

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Враг обстрелял свои позиции в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Оккупационные войска страны-агрессора России на Харьковском направлении осуществляют одиночное перемещение личного состава в связи с необходимостью пополнить потери на передовых позициях.

Об этом рассказали в ОТГ "Харьков". Кроме этого враг в районе Глубокого проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения и пытается отыскать новые пути для логистического обеспечения своих группировок.

В то же время в Волчанске российские оккупанты обстреляли свои же позиции. Это произошло во время того, как противник пытался доставить личный состав в северной части города. Автомобильная техника, на которой передвигались россияне, была уничтожена. А из РСЗО войска РФ по прилегающим к Агрегатному заводу районам нанесли потери своим подразделениям.

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"В районе населенного пункта Тихое провел заведение личного состава на передовые позиции, основное внимание сосредоточил на осуществлении воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины", - добавили в оперативно-тактической группировке.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, что из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, оккупационные войска РФ заманили на неудобные позиции для обороны.

Накануне сообщалось, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях.

Ранее в Третьей штурмовой бригаде предупреждали, что Россия перебросила дополнительные подразделения в Харьковскую область. Враг усилил штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные территории.

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