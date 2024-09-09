Бунт российских мотострелков: штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине

На Харьковском направлении враг готовится к возобновлению штурмовых действий, однако отмечается отказ штурмовых групп от выполнения поставленных командованием задач.
Как сообщает пресс-центр ОТГ "Харьков", войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют.
Вместе с тем подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.
В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущих потерь и возобновления наступательных действий.
В Волчанске противник применил багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
В районе населенного пункта Тихое противник формирует штурмовые группы с целью подготовки к активным действиям.
По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Осуществили 28 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 396 раз.
Также отмечается, что с начала этих суток, 9 сентября, продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 71 человека, из них безвозвратные - 21, санитарные - 48. Еще два оккупанта сдались в плен.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники:
- 1 танк;
- 4 боевые бронированные машины;
- 4 артиллерийских системы;
- 3 автомобиля;
- 4 единицы специальной техники;
- 43 БпЛА.
Уничтожено:
- 55 укрытий для личного состава;
- 2 места хранения боеприпасов.
Бои на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области. Украинские воины постепенно вытесняют российских оккупантов с Харьковщины, поэтому врагу не удастся покорить Украину, заявил президент.
Как сообщалось ранее, в ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области. Российские оккупанты проводят атакующие действия в направлениях Волчанска и Липцев, рассказали в оперативно-тактической группировке Харьков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отвели часть войск с Харьковского на Курское направление, рассказал Виталий Саранцев. Оккупанты продолжают окапываться на севере Харьковщины, однако их активность снизилась.
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