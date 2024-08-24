В ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области

Российские оккупанты проводят атакующие действия в направлениях Волчанска и Липцев, рассказали в оперативно-тактической группировке Харьков.

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ВСУ на севере Харьковской области отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Оккупанты агрессора России в Харьковской области продолжают активно атаковать позиции украинской армии в направлениях Волчанска и Липцев. ВСУ отражают атаки, ожидаются хорошие новости. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что враг пытается наступать в направлении Харькова, но украинские войска противостоят оккупантам.

При этом у ВСУ есть успехи на Харьковском направлении, ожидаются хорошие новости.

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"Противник пытается проводить активные штурмовые действия на всех участках фронта. Но мы успешно сдерживаем врага, наносим ему потери и при благоприятных условиях контратакуем. Определенные успехи у нас есть, у меня сдержанный оптимизм. Но хорошие новости будут. Россияне активны на Волчанском направлении и возле населенного пункта Липцы. Там они пытаются проводить штурмовые действия, расширить зону контроля, но ВСУ отбивают все атаки врага", - подчеркнул Виталий Саранцев.

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Россияне отвели часть войск с Харьковского на Курское направление, рассказал Виталий Саранцев. Оккупанты продолжают окапываться на севере Харьковщины, однако их активность снизилась.

ВСУ постепенно вытесняют оккупантов из Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Враг не сможет захватить ни Харьков, ни Украину.

Ради Курской области РФ готова "пожертвовать направлением", считают аналитики Института изучения войны. По их мнению, оккупанты могут пожертвовать севером Харьковской области.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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