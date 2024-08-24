Ради Курской области РФ готова "пожертвовать направлением": в ISW узнали детали

Оккупанты агрессора России решили не наступать на одном из направлений, чтобы выровнять ситуацию в Курской области, считают аналитики Института изучения войны.

https://glavred.info/world/radi-kurskoy-oblasti-rf-gotova-pozhertvovat-napravleniem-v-isw-uznali-detali-10591199.html Ссылка скопирована

Россияне на фоне операции ВСУ в Курской области "отказываются" от севера Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские оккупационные войска перебрасывают силы из Харьковской в Курскую область. Оккупанты намерены пожертвовать севером Харьковщиныв для того, чтобы ответить на Курскую операцию ВСУ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские захватчики готовы принести в жертву наступление на севере Харьковской области, чтобы купировать угрозу в Курской области.

В частности, аналитики зафиксировали передвижение сил Северной группировки на Курщину.

видео дня

"ISW наблюдал значительные передислокации элементов Северной группировки войск (которая отвечает за Харьковское направление) в Курскую область, что свидетельствует о том, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, чтобы должным образом ответить на украинское вторжение в Курской области", - подчеркивается в сообщении.

Военная операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

У ВСУ успех в Курской области, считают аналитики Института изучения войны. Украинские силы берут под контроль новые территории и достигают продвижения.

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины, считает российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, Путину для решения вопросов с Курской областью потребуется прекращение наступления на Донбассе, к чему он не готов.

Путин просчитался, цель Курского наступления гораздо важнее, чем он думал, считает бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его мнению, курская операция должна изменить отношение западного мира к войне в Украине.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред