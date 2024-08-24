Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

Чтобы отбить Курщину, Путину пришлось бы прекратить наступление на Донбассе. Он на этот шаг не пошел, поэтому ситуация с Курской областью будет продолжаться.

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Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Эйдман

Страна-агрессор Россия не сможет вытеснить украинские войска из Курской области. Чтобы это удалось, армии РФ пришлось бы прекратить наступление на Донбассе, а российский диктатор Владимир Путин не этот шаг не пошел. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Путин как танк пытается переть на всех фронтах, но мы видим, что у него не все получается. Возможно, Путин мог бы решить проблему с Курской областью, но тогда бы ему пришлось сосредоточить все усилия конкретно на Курщине и прекратить наступление на Донбассе", - отметил Эйдман.

По мнению публициста, история с Курщиной будет продолжаться и в дальнейшем.

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"Но Путин на этот шаг не пошел, поэтому, я уверен, подобные планы Кремлю реализовать не удастся, а история с Курской областью будет продолжаться и дальше", - отметил он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что украинские военные имели успех на Курщине и заняли новые населенные пункты. Украинские силы захватили Семеновку и продвинулись в южную часть Лившинки, сообщает ISW.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж отмечал, что ВСУ могут взять под контроль Курскую АЭС. ВСУ могут создать зону удаленного контроля над Курской АЭС, не исключает он.

Также ранее сообщалось, что РФ массово перебрасывает войска на Курщину - в ISW раскрыли критические участки фронта. Россия стягивает силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

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