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Температура упадет до +6: в каких областях резко похолодает

Алёна Воронина
23 августа 2024, 12:16
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Погода в нашем государстве в выходные будет в основном теплой и без осадков. Но в части областей показатели температуры будут более прохладными.

Погода, дерево, ветер, похолодание
Погода в Украине станет прохладнее/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 24 и 25 августа, будет солнечной и теплой, осадков не ожидается. Погодные условия будут спокойными, практически полностью без дождей и без значительных колебаний температуры воздуха благодаря тому, что над большей частью Восточной Европы установилось поле высокого давления.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, в юго-восточных областях Украины сохранится жара с максимальными дневными показателями в пределах +31...+36 градусов.

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Однако ночные температуры в ряде областей будут достаточно холодными. Так, в западных областях ночная температура в субботу, 24 августа, опустится до уровня +9 градусов, а в воскресенье будет +11. Также в Карпатах температура ночью в субботу составит +6 градусов, а в ночная температура в воскресенье будет +7 градусов.

Погода в Украине 24 августа

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +27...+32. В Карпатах ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +26...+31.

В центральных областях

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35.

Погода в Украине 24 августа
Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Украине 25 августа

В западных областях

В западных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33. В Карпатах ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33.

В центральных областях

В центральных регионах небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +31...+36.

На юге Украины

В южных регионах и Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +31...+36, на побережье морей +27...+32 градуса.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +31...+36.

Погода в Украине 25 августа
Погода в Украине 25 августа/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди - стало известно, когда ожидать похолодание. Синоптики предупреждают о том, что 23 августа во многих областях Украины будут грозовые дожди.

Также ранее сообщалось, что в Украине температура растет вдвое быстрее, чем в Европе - ученые объяснили причину. Речные экосистемы в Украине высыхают быстрее чем в Европе, именно поэтому температура в государстве может увеличиваться быстрее.

Напомним, сообщалось, что Украину накроет мощная магнитная буря 22-24 августа. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США разработал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 августа 2024 года.

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