В Украине температура растет вдвое быстрее чем в Европе: ученые объяснили

Речные экосистемы в Украине высыхают быстрее, чем в Европе, поэтому температура в государстве может увеличиваться быстрее.

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Температура воздуха в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия

Из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно усиливаются и повышаются. Об этом пишет Рубрика со ссылкой на WWF-Украина.

Дані украинского Гидрометцентра свидетельствуют о том, что за последние тридцать лет средняя температура в нашей стране выросла на 1,2°C. Скорость роста температуры воздуха в отдельных регионах Украины достигает 0,82°C за последние 10 лет, тогда как в соседних странах - 0,47-0,59°С/10 г., а в северном полушарии и Европе - 0,34 и 0,47°С/10 г. соответственно. Анализируя эти данные, можно сказать, что на территории Украины температура воздуха повышается значительно сильнее, чем на других территориях европейских стран.

Аналитики утверждают, что бассейн реки Дунай в последние годы испытывает сильные засухи, а это влияет и на температурный режим на территории. Это негативно влияет на водные ресурсы, угрожает экосистемам и усложняет жизнь людей, которые зависят от этой реки. В дополнение, регион сталкивается с вызовами, связанными с интенсивными и частыми наводнениями. Прогнозы изменения климата указывают скорее на ухудшение сценариев, чем на положительную тенденцию.

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Как говорят эксперты - мало воды, чтобы сохранять температуру на нормальном уровне.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, что в Украину, по заявлениям синоптиков, идет еще одна волна жары, а впоследствии грозы и дожди - накроет почти всю территорию страны.

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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