Жара возвращается: синоптик сказала, где будет 'горячее всего' на выходных

В Украину возвращается жара. Уже на этих выходных ожидается температура воздуха до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По её словам, завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой +29 +33 градуса, на востоке будет немного прохладнее - +27 +29 градусов.
"В субботу, 17 августа, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода, а уже 18 августа на западе, севере и в центре возможны кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и востоке будет без осадков", - написала она.видео дня
Синоптик также отметила, что уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов и более.
"Ко Дню Независимости жара утихомирится", - подчеркнула Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой до +30 +32 градусов.
В воскресенье жара усилится до +32 +35 градусов, но есть вероятность локальных грозовых дождей во второй половине дня.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Наталья Диденко уже предупреждала о том, что в Украину вернется адская жара уже с 17-18 августа.
В то же время, заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой, по предварительным прогнозам, будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе.
Кроме того, сообщалось, что весна в Украине будет начинаться раньше - ученые рассказали когда и почему. Из-за изменения климата в Украине сезоны изменят свою продолжительность, в частности, весна будет наступать раньше.
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