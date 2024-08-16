Жара возвращается: синоптик сказала, где будет 'горячее всего' на выходных

Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов и более.

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Какой будет погода в Украине на выходных / фото: ua.depositphotos.com

В Украину возвращается жара. Уже на этих выходных ожидается температура воздуха до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По её словам, завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой +29 +33 градуса, на востоке будет немного прохладнее - +27 +29 градусов.

"В субботу, 17 августа, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода, а уже 18 августа на западе, севере и в центре возможны кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и востоке будет без осадков", - написала она. видео дня

Синоптик также отметила, что уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов и более.

"Ко Дню Независимости жара утихомирится", - подчеркнула Диденко.

Погода в Украине на 17 августа / фото:meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в субботу прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой до +30 +32 градусов.

В воскресенье жара усилится до +32 +35 градусов, но есть вероятность локальных грозовых дождей во второй половине дня.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Наталья Диденко уже предупреждала о том, что в Украину вернется адская жара уже с 17-18 августа.

В то же время, заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой, по предварительным прогнозам, будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе.

Кроме того, сообщалось, что весна в Украине будет начинаться раньше - ученые рассказали когда и почему. Из-за изменения климата в Украине сезоны изменят свою продолжительность, в частности, весна будет наступать раньше.

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