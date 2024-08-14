Весна в Украине будет начинаться раньше: ученые рассказали когда и почему

Из-за изменения климата в Украине сезоны изменят свою продолжительность, в частности, весна будет наступать раньше.

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Весна в Украине будет наступать раньше / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Уже в следующем году в Украине весна может наступить на две недели раньше, а в дальнейшем сезоны несколько сместятся и изменятся, однако и заморозков весной будет меньше. Об этом сообщила группа экспертов по изменению климата, свои данные они опубликовали в журнале "Садоводство по-украински".

Аналитики рассматривали даты перехода температуры через 10ºС осенью и весной, продолжительность теплого периода, сумм температур и количества осадков за этот период, а также другие данные.

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Сроки сезонов изменятся из-за повышения средней температуры в течение суток и сезона, констатируют эксперты. Весной тепло будет приходить раньше, и касается это не только Украины, но и других регионов мира. Осенью тепло будет задерживаться дольше, а значит зима будет начинаться позже и декабрь будет намного теплее. Увеличится продолжительность теплого периода и общее количество тепла за это время.

"По территории Украины смещение дат может достигать 10-15 суток, продолжительности периодов - до 30 суток, а сумм температур - до 200-300 °С, - пишет Галина Ляшенко, доктор наук, профессор ННЦ "Институт виноградарства и виноделия им.

Смещение дат заморозков различной интенсивности и дат начала и конца морозоопасного периода несколько отличается, однако полученные результаты указывают на улучшение, в среднем, условий заморозко- и морозоопасности на большей части территории Украины.

Климатические и погодные явления - последние новости

Напомним, ранее ученые из Европейской службы изменения климата заявили, что 2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Напомним, в июле и августе в Украину ворвалась одна из сильнейших магнитных бурь, которая бушует и до сегодняшнего дня.

Ранее ученые показали, как будет выглядеть планета, а в том числе и Украина после таяния всех ледников.

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