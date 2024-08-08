Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

Мощность этой магнитной бури внезапно может подняться до почти семи баллов.

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Украину накроет новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину внезапно ворвется жесткая магнитная буря. Она будет очень сильной. Об этом сообщает meteoagent.

Стоит отметить, что геомагнитные волны начали доходить до страны еще в конце июля. 6 августа геомагнитный шторм опустился до 4-х баллов. На таком же уровне он продержался до 8 августа включительно.

Несмотря на то, что магнитная буря пошла на спад, расслабляться еще рано, ведь уже 9 августа она вновь усилится. Ожидается, что она достигнет почти 7-балльной мощности и продержится на таком уровне два дня. 11 августа ее мощность опустится до 3-х баллов и снизится до минимума.

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Украину накроет новая магнитная буря / фото: meteoprog

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 9 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 244 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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