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В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

Ангелина Подвысоцкая
8 августа 2024, 18:30
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Самой высокой температура воздуха будет на территории южных областей, а холоднее всего - на западе.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 9 августа будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 9 августа в Украине будет нормальная летняя температура воздуха. Сильные ливни будут на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Температура воздуха на юге будет самой высокой - 28-32 градусов тепла. Из-за осадков на западе будет прохладнее - 23-26 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 9 августа
Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: ventusky

Погода 9 августа

В Украине 9 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на территории западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°; на юге страны ночью 16-21°, днем 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 9-14°, днем 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 9 августа в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +20...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +16...+24 градусов.

погода 9 августа
Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: meteoprog

Погода 9 августа в Киеве

В Киеве 9 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 августа
Прогноз погоды в Украине на 9 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Также ранее сообщалось, что грозовые дожди будут заливать почти всю Украину. Синоптики предупреждают, что уже с 15 июля в Украину начнет возвращаться жара.

Напомним, ранее сообщалось, что лето закончится точно по календарю - стал известен прогноз погоды на август 2024 года. Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А самую дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.

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