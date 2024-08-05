Страну атакует сверхмощный шторм: синоптики предупреждают о сильной опасности

Во многих областях Украины синоптики предупреждают сильные дожди и грозы.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине 6 августа будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В Карпатах объявили II уровень опасности. Там будут очень сильные дожди.

В то же время следует отметить, что во многих областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 6 августа будет комфортная температура воздуха. В то же время уже с 13-14 августа температура в Украину вернется жара. Температура воздуха может повыситься до +40 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: ventusky

Погода 6 августа

В Украине 6 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в западных, Винницкой, Житомирской, Одесской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, на западе страны 18-23°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 6 августа в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

Погода 6 августа в Киеве

В Киеве 6 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накрывает опасная погода - похолодает и будут грозовые дожди. Температура воздуха по всему государству существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами, отметила синоптик Наталья Диденко.

Также ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря атаковала страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.

Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связь ю - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.

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