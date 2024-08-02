Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связью: названы сроки

15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достигнут Земли.

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Землю накрыли солнечные бури / Фото: pixabay.com

В четверг, 1 августа, в разных регионах планеты возникли проблемы с радиосвязью - они были вызваны тем, что на Солнце за сутки произошло 15 вспышек класса М и класса С. Ученые предупреждают о новых солнечных бурях в ближайшие дни.

Как пишет Daily Mail, вспышки имеют пять классов. Самым мощным является класс Х, а самым слабым - класс А. Классы М и С являются вторым и третьим по мощности в этом списке. Сообщается, что все 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы.

Эксперты по космической погоде заявили, что недавняя активность Солнца представляет собой "цунами солнечных бурь".

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Вспышки на Солнце производят более холодные участки на Солнце, называемые солнечными пятнами. Они по размеру больше Земли и составляющая их плазма имеет температуру на уровне 3500 градусов Цельсия, что намного ниже, чем температура остальной плазмы. Линии магнитного поля Солнца вблизи солнечных пятен запутываются, пересекаются и перестраиваются, что и приводит к выбросу энергии и излучения, называемого солнечной вспышкой.

Потоки излучения за считанные минуты достигли Земли, что вызвало сбой в работе радиосвязи в некоторых частях Африки и Азии. Но подобные солнечные удары также могут вызвать сбой в работе спутников на орбите, а также систем GPS на Земле.

Потоки плазмы могут достичь Земли в субботу, 3 августа, или в воскресенье, 4 августа. Удар плазмы по магнитному полю Землю может привести к появлению геомагнитных бурь уровня G2, то есть не очень мощных событий.

По прогнозам ученых, со 2 по 4 августа на Солнце может возникнуть новая серия вспышек класса М. Также существует вероятность возникновения вспышек класса Х. Это также может привести к появлению геомагнитной бури на Земле уже в начале следующей недели.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как сообщал Главред, в конце июля специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце. За сутки не менее шести солнечных вспышек класса М стали причиной сбоев радиосвязи по всему миру, включая одну вспышку класса М1, которая привела к отключению радиосвязи в некоторых частях Западного полушария, и три вспышки в Азии.

Напомним, Украину атаковала сильная магнитная буря. 30 июля она достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов. С 31 июля мощность бури начала уменьшаться. 2 августа мощность магнитной бури опустится до 4-х баллов, после чего снизится до минимума.

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