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Очень сильная магнитная буря атаковала страну: когда закончится этот шторм

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2024, 23:11
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Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.
магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину атаковала сильная магнитная буря. Она затянулась почти на целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 28 июля. Тогда она ударила с 4-балльной мощностью. Уже на следующий день ее сила начала увеличиваться. 30 июля она достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов, что делает ее очень сильной.

С 31 июля мощность бури начала уменьшаться. В этот и на следующий день она задержалась на уровне 6 баллов. Ожидается, что 2 августа мощность магнитной бури опустится до 4-х баллов, после чего снизится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 13 вспышек класса С и М. Сообщается, что 2 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 136 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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