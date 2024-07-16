Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правила

При солнечном или тепловом ударе обязательно нужно вызвать врача и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

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Что спасает от солнечного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Летом мы стараемся чаще быть на улице, выходить на солнце или даже загорать. Чтобы чувствовать себя комфортно, важно знать, что спасает от солнечного удара, который является очень опасным.

Как спастись от солнечного удара

Чтобы не перегреться на солнце в жару стоит помнить несколько важных правил:

Летом надевайте светлую, легкую одежду из натуральных тканей (лен, хлопок), которая не давит, а, наоборот, легко проветривается.

Носите на голове светлые шляпы от солнца с широкими полями.

Избегайте физического труда на солнце.

В жаркий день не находитесь длительно (более 30 минут) под воздействием прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов.

Часто проветривайте помещение.

Пейте много воды.

Избегайте напитков, содержащих алкоголь и кофеин.

Что делать если ты перегрелся на солнце

При солнечном или тепловом ударе нужно вызвать врача. Однако, до его приезда нужно сделать следующие шаги, которые облегчат состояние пострадавшего:

переместить пострадавшего в тень, прохладное помещение, а если он в помещении, то открыть окна и двери, чтобы был приток свежего воздуха;

уложить на спину, под голову и ноги положить валики (можно из одежды), голову повернуть набок, чтобы в случае рвоты человек не захлебнулся;

снять тесную и лишнюю одежду;

положить на затылок, шею и лоб мокрые прохладные компрессы - но не ледяные; можно опрыскать пострадавшего водой комнатной температуры;

давать пить минеральную или слегка посоленную воду, слабый чай - часто, но маленькими порциями;

если состояние полубессознательное - дать вдохнуть пары нашатырного спирта, пощипать за мочки уха.

обгоревшие участки кожи нужно смазать средством с пантенолом или положить прохладные компрессы. Волдыри на коже трогать нельзя - можно занести инфекцию.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Но важно запомнить, что нельзя устраивать резкий перепад температур - обливать холодной водой, делать ледяные компрессы, помещать под кондиционер пострадавшего. Также запрещено давать алкоголь и напитки с кофеином или ждать, что тяжелые симптомы пройдут самостоятельно.

Что можно выпить от перегрева на солнце

Лучше всего выпить воды, но не слишком прохладной. Лучше, если она будет комнатной температуры.

Как долго длится солнечный удар

Продолжительность солнечного удара зависит от степени перегрева организма и появления каких-либо симптомов, связанных с чрезмерным пребыванием на солнце, сообщают врачи из medme.

С одной стороны, солнечный удар может проходить мягче и его последствия могут ощущаться в течение одного вечера, с другой - это может привести к серьезным последствиям, появлению очень высокой температуры, судорогам, рвоте, ожогам или обморокам.

Таким образом, тепловой удар может потребовать немедленной помощи специалиста и закончиться госпитализацией. Даже после исчезновения симптомов осложнения могут возникнуть позже. В крайних случаях солнечный удар может быть смертельным.

Смотрите видео, что спасает от солнечного удара:

Что такое солнечный удар? Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающего в случае локального перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Развитию солнечного удара способствует общее перегревание организма во время жары в летнюю погоду. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегревания усиливаются при повышении влажности окружающей среды.

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