УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правила

Мария Николишин
16 июля 2024, 17:45
88
При солнечном или тепловом ударе обязательно нужно вызвать врача и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правила
Что спасает от солнечного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Летом мы стараемся чаще быть на улице, выходить на солнце или даже загорать. Чтобы чувствовать себя комфортно, важно знать, что спасает от солнечного удара, который является очень опасным.

Как спастись от солнечного удара

Чтобы не перегреться на солнце в жару стоит помнить несколько важных правил:

  • Летом надевайте светлую, легкую одежду из натуральных тканей (лен, хлопок), которая не давит, а, наоборот, легко проветривается.
  • Носите на голове светлые шляпы от солнца с широкими полями.
  • Избегайте физического труда на солнце.
  • В жаркий день не находитесь длительно (более 30 минут) под воздействием прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов.
  • Часто проветривайте помещение.
  • Пейте много воды.
  • Избегайте напитков, содержащих алкоголь и кофеин.

Что делать если ты перегрелся на солнце

При солнечном или тепловом ударе нужно вызвать врача. Однако, до его приезда нужно сделать следующие шаги, которые облегчат состояние пострадавшего:

  • переместить пострадавшего в тень, прохладное помещение, а если он в помещении, то открыть окна и двери, чтобы был приток свежего воздуха;
  • уложить на спину, под голову и ноги положить валики (можно из одежды), голову повернуть набок, чтобы в случае рвоты человек не захлебнулся;
  • снять тесную и лишнюю одежду;
  • положить на затылок, шею и лоб мокрые прохладные компрессы - но не ледяные; можно опрыскать пострадавшего водой комнатной температуры;
  • давать пить минеральную или слегка посоленную воду, слабый чай - часто, но маленькими порциями;
  • если состояние полубессознательное - дать вдохнуть пары нашатырного спирта, пощипать за мочки уха.
  • обгоревшие участки кожи нужно смазать средством с пантенолом или положить прохладные компрессы. Волдыри на коже трогать нельзя - можно занести инфекцию.
Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правила
Тепловой удар / Инфографика: Главред

Но важно запомнить, что нельзя устраивать резкий перепад температур - обливать холодной водой, делать ледяные компрессы, помещать под кондиционер пострадавшего. Также запрещено давать алкоголь и напитки с кофеином или ждать, что тяжелые симптомы пройдут самостоятельно.

Что можно выпить от перегрева на солнце

Лучше всего выпить воды, но не слишком прохладной. Лучше, если она будет комнатной температуры.

Как долго длится солнечный удар

Продолжительность солнечного удара зависит от степени перегрева организма и появления каких-либо симптомов, связанных с чрезмерным пребыванием на солнце, сообщают врачи из medme.

С одной стороны, солнечный удар может проходить мягче и его последствия могут ощущаться в течение одного вечера, с другой - это может привести к серьезным последствиям, появлению очень высокой температуры, судорогам, рвоте, ожогам или обморокам.

Таким образом, тепловой удар может потребовать немедленной помощи специалиста и закончиться госпитализацией. Даже после исчезновения симптомов осложнения могут возникнуть позже. В крайних случаях солнечный удар может быть смертельным.

Смотрите видео, что спасает от солнечного удара:

Что такое солнечный удар?

Солнечный удар - разновидность теплового удара, возникающего в случае локального перегрева головы под прямыми солнечными лучами. Развитию солнечного удара способствует общее перегревание организма во время жары в летнюю погоду. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - комой. Симптомы перегревания усиливаются при повышении влажности окружающей среды.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

жара медицинская помощь интересные новости
Реклама

Главное за день

График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

19:36 Украина
Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон

19:03 Синоптик
Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банк

Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банк

19:00 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России 4517

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте 3329

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего 1932

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать 1575

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

Последние новости

19:36

График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

19:03

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой АрмагеддонВидео

19:00

Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банкмнение

18:55

Самый большой страх для комаров и мух: ТОП-4 растения, которые отпугивают насекомых

18:32

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристовЧто ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов
18:21

Очистите дом от негатива: что нужно выбросить 17 июля - приметы

17:48

Скрытая функция: для чего нужна щель между корпусом и подошвой утюга

17:45

Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правилаВидео

17:33

В эту игру можно играть вдвоем: ряд регионов РФ накрыл мощный блэкаут, был "хлопок"

Реклама
17:13

Тайна раскрыта: почему на самом деле в СССР запретили кетчуп и при чем здесь СШАВидео

16:47

Раскрыт худший сценарий для Киева в случае подрыва дамбы ГЭС

16:40

Анастасия Foxy сделала аборт от Мурата Налчаджиоглу и подтвердила расставание

16:13

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки: 3 простых средства

16:00

Зеленский собрал командование: раскрыты проблемы войска

15:50

Рада одобрила освобождение от пошлин и НДС для оборудования: что известно

15:46

"Холостяк" Терен раскрыл подробности своих последних отношений

15:43

Нужна всего 1 таблетка: как быстро отбелить белые носки

15:35

Только дай повод: 3 самых ревнивых знака зодиака

15:28

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

15:20

Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон

Реклама
15:15

И писка не услышите: 4 способа избавиться от комаров в доме

15:09

Нардепа Безуглую внесли в базу центра "Миротворец": что стало причиной

15:05

У оккупантов есть козырь: Братчук назвал главную цель летнего наступления РФ

14:59

Маша Ефросинина рассказала, за чем скучает на отдыхе

14:17

В этом им нет равных: топ знаков зодиака, что чаще всего изменяют - исследование

14:14

Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение

14:11

Отключения света в Украине могут стать привычным явлением - The Economist

13:50

Летний рецепт: Ольга Сумская поделилась "божественным" рецептом желе из порички

13:24

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали кусочек домашней жизни своих детей

13:15

В ВСУ рассказали об уничтоженных дронах РФ Shahed: где гремели взрывы

13:14

Уничтожение Крымского моста: в ГУР сказали, какое вооружение можно использовать

12:59

Самый жаркий день лета: синоптик предупредила о погоде 17 июля

12:54

Мать Шеннэн Доэрти нарушила молчание после смерти дочери

12:37

Мобилизация в Беларуси грозит Лукашенко крушением режима - Ступак

12:33

В Европе отреагировали на "мирный план" Орбана: аналитики раскрыли детали

12:17

Вероятность участия Беларуси в войне: эксперт объяснил, чего боится Лукашенко

12:14

Отправка повестки по почте: будет ли считаться она врученной - адвокат

12:09

"Это моя мечта": предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире

11:41

В Украине ввели аварийные отключения света: в каких областях не действуют графики

11:35

Невероятно воздушные пирожки, как из бабушкиной книги рецептов - быстрый рецептВидео

Реклама
11:33

РФ может попытаться пересечь границу в двух областях Украины: детали от ВСУ

11:18

Кулеба назвал главные цели ударов ВСУ западным оружием по территории РФ

11:09

После "мирного турне" Орбан просит у ЕС поблажку для Путина: в Bild узнали детали

10:55

Церковный праздник 17 июля: что запрещено делать в день великомученицы Марины

10:49

"Это просто невозможно": Наталья Могилевская показала, как проводит время с дочерью

10:42

Катастрофическая атака РФ на гольф-карах: в Forbes удивили тактикой врага

10:22

Жена 64-летнего Тигипко показала, как переносит жару с полуторамесячной дочерью

10:21

Китайский гороскоп на завтра 17 июля: Кроликам - разрыв отношений, Собакам - крупная ошибка

10:16

РФ выбрала новую цель на востоке: оккупанты приближаются к ключевой трассе – NYT

10:08

В Польше жестоко избили подростка из Украины: 17-летний парень в реанимации

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять