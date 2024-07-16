Самый жаркий день лета: синоптик предупредила о погоде 17 июля

В течение 19 и 20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины.

https://glavred.info/ukraine/nayspekotnishiy-den-lita-didenko-poperedila-pro-pogodu-17-lipnya-10581125.html Ссылка скопирована

Какая погода будет 17 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украинский метеоролог Наталка Диденко сообщила, что в Украине 17 июля будет удерживаться чрезвычайная жара, однако, в дальнейшем ожидается снижение температуры.

По прогнозу Диденко, антициклон, который задержался над Украиной и блокировал продвижение вглубь континента влажных и свежих воздушных масс с Атлантики, постепенно будет разрушаться, говорится на ее странице в Telegram.

"Следовательно, в среду, 17 июля, над Украиной еще будет удерживаться чрезвычайная жара, но уже в четверг, 18 июля, на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине ожидается снижение температуры воздуха. В течение 19 и 20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины", - сообщила синоптик. видео дня

Какая погода будет 17 июля в Украине

17 июля температура будет достигать +34...39 °C, местами будет +40 °C и выше. В западных областях будет прохладнее: +30...34 °C.

В западных областях Украины предполагаются локальные грозовые дожди. Вечером осадки вероятны на севере и в центральных областях, кроме Полтавщины и Днепропетровщины. Они будут неоднородные и пройдут лишь местами.

Прогноз погоды в Киеве

"В Киеве 17 июля будет +35...37 °C. Преимущественно сухо, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. 18 июля температура опустится до +30...32 °C, а 19 июля до +28...30 °C", - сообщила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Напомним, что в Укргидрометцентре сообщили в каких регионах сильная непогода спасет от жары. 16 июля в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, синоптики советуют быть осторожными. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди.

Наталья Диденко также рассказала, когда в Украине ослабнет жара. Синоптик сообщила, что погода в Украине будет настолько жаркой еще больше недели. Ослабление жары возможно с 20 июля.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред