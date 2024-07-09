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Три области накроют дожди с грозами: где в Украине изменится погода

Алёна Воронина
9 июля 2024, 12:19
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Жара в ближайшие дни только усилится. Пик жары ожидается 14-17 июля, отмечает синоптик.

Погода, дождь, лето
Погода в Украине - три области накроют дожди с грозами/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет еще жарче, а пик жары ожидается 14-17 июля. Дожди с грозами в среду, 10 июля, могут быть только на северо-востоке Украины - в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что осадков в этих областях стоит ждать в среду под вечер.

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Также локальные дожди могут быть в ближайшую ночь в западных областях.

"Немного даже невероятно, но завтра, 10-го июля есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавщина, Харьковщина, Сумщина. Скорее осадки появятся вечером в среду. Ближайшей ночью также локальные дожди возможны в западных областях. Еще немного спасенных дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина", - отметила синоптик.

Она отметила, что в других регионах осадков не предвидится. В целом в большинстве областей Украины в среду будет доминировать сухая жаркая погода.

"Температура воздуха 10-го июля составит на западе и севере +30...+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33...+37, местами +36...+39 градусов", - сказала Диденко.

Погода в Украине 10 июля
Погода в Украине 10 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 10 июля

В Киеве в среду, 10 июля, ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 градуса.

"В дальнейшем жара усилится. Продлится долго, но не вечно. Пик жары ожидается 14-17 июля", - отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жара будет зашкаливать и бить рекорды - стало известно, в каких областях целую неделю будет +40. Метеоролог рассказал, какой будет погода в течение недели, с 8 по 14 июля.

Также ранее сообщалось, что погода резко меняется - стало известно, какие регионы накроют дожди с грозами. В то же время синоптики предупреждают, что во многих областях Украины будет очень жаркая погода.

Напомним, Украину атаковала сильнейшая магнитная буря - шторм достиг отметки 9 баллов. Эта магнитная буря сильно затягивается. Ожидается, что после нее сразу начнется новый шторм.

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