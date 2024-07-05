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Жара в Украине усилится: в каких областях температура будет зашкаливать

Алёна Воронина
5 июля 2024, 15:29
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Уже через несколько дней погода в нашем государстве станет еще жарче - местами температура воздуха будет достигать +40 градусов.

Погода, солнце, девушка
Погода в Украине - жара в Украине усилится/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 6 и 7 июля, будет жаркой. Однако если в субботу, 6 июля, температура воздуха немного снизится и будет более комфортной, то в воскресенье столбики термометров снова резко взлетят вверх.

В большинстве областей в субботу ожидается +26...+29 градусов. А жарче всего будет на юге, где местами температура вырастет даже до +35. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"В субботу в Украине температура воздуха ожидается комфортной. Осядут немного градусы даже в восточной части. То есть, там всё равно будет жара, однако +35...+37 коротко сменятся на +30...+32 градуса. В большинстве областей завтра ожидается +26...+29 градусов. Самым жарким лишь останется юг Украины, +30...+35 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 6 июля
Погода в Украине 6 июля/ meteoprog

В то же время она предупредила, что в воскресенье, 7 июля, территорию нашего государства снова накроет сильная жара - ожидается +30...+35 градусов. Немножко меньшие температуры будут на севере - +26...+29 градусов.

Серьезных осадков в выходные не ожидается - везде будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Погода в Украине 7 июля
Погода в Украине 7 июля/ meteoprog

"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится! Температура воздуха будет достигать в течение дня +33...+37 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +34...+39, местами до +40 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 6-7 июля будет более комфортная погода - температура составит +27...+29 градусов. Дождей не предвидится. После выходных жара в Украине также усилится.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +40 - стало известно, в каких областях Украины скоро будет очень жарко. Высокие температуры воздуха продержатся всю следующую неделю, предупредила синоптик.

Также ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение. Грозы, град и шквалы - в Украину пришла непогода, которая охватит восемь регионов.

Напомним, шторм достиг максимально возможной отметки - в Украину ворвалась 9-балльная буря. Эта магнитная буря очень сильно затягивается и продлится целых 10 дней.

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