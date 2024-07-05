Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря

Эта магнитная буря очень сильно затягивается и продлится целых 10 дней.

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Украину накрыла самая сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине началась очень жесткая магнитная буря. Она достигла своего максимума. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря накрыла страну 26 июня и врезала с мощностью 4 баллов. После этого ее сила начала внезапно расти. 27 июня мощность бури достигла 6-ти баллов, а 28 июня - почти 8-ми баллов, что сделало ее невероятно сильной. Уже под конец месяца магнитная буря достигла отметки 5-ти баллов, но не закончилась.

2 июля геомагнитный шторм вновь начал набирать свои обороты. Он вырос до почти 7-ми баллов и продержался на таком же уровне еще день. Ожидалось, что сила магнитной бури пойдет на спад, но она внезапно очень усилилась. 4 июля мощность магнитной бури достигла своего наиболее возможного максимума - 9 баллов. После этого магнитная буря может пойти на спад.

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Украину накрыла самая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 2 вспышки класса С. Сообщается, что 5 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 56 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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