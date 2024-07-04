Украину атакует 40-градусная жара: когда в регионы придет похолодание

Синоптики предупреждают о том, что 5 июля во многих украинских областях будет штормовая погода.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 5 июля будет очень жаркой. Однако многие области Украины накроет штормовая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской и Винницкой областях.

В большинстве районов Левобережья синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы, дожди, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

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Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что всю следующую неделю в Украине будет очень сильная жара. Температура воздуха повысится до 40 градусов тепла. При этом погода будет очень сухой. Более менее удобная погода будет на территории западных областей.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: ventusky

Погода 5 июля

В Украине 5 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики ночью прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами в Украине, кроме востока и юго-востока. Днем осадки будут в большинстве районов Левобережья. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

"Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 28-33°, на востоке страны местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +39

По данным meteoprog, 5 июля в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+39 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: meteoprog

Погода 5 июля в Киеве

В Киеве 5 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики ночью прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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