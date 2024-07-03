Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

Эта магнитная буря может негативно сказаться на здоровье человека.

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Украину накрывает новая сильная магнитная буря / фото: pixabay

В Украине начала бушевать очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 26 июня. Она ударила сразу с 4-балльной мощностью. Уже на следующий день сила буря внезапно выросла до почти 7-ми баллов, а 28 июня - до почти 8-ми. После этого буря начала становиться немного слабее - 6 баллов.

30 июня-1 июля магнитная буря остановилась на отметке 5 баллов. 2 июля геомагнитный шторм опустился до 4-балльной мощности. Однако еще рано расслабляться. Уже 3-4 июля магнитная буря вновь вырастет до почти 6-ти баллов. Ожидается, что лишь после этого она пойдет на спад.

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Украину накрывает новая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса С. Сообщается, что 3 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 73 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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