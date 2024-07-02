Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

Синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности будет в одной области.

https://glavred.info/synoptic/takogo-shtorma-uzhe-davno-ne-bylo-chast-oblastey-nakryvayut-shkvaly-grad-i-grozy-10577672.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 3 июля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 3 июля будет очень жаркой. Однако в некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных, Житомирской и Винницкой областях.

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях - І уровень опасности. Там ожидаются грозы, дожди, град и шквалы. В Черновицкой области синоптики объявили II уровень опасности.

видео дня

Погода 3 июля

В Украине 3 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами во многих областях Украины. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях значительные дожди (в Черновицкой области в течение суток сильные дожди); температура ночью 11-16°, днем 17-22°.В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 24-29°. На остальной территории сохранится сухая и жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 3 июля в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +22...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +20...+29 градусов.

Погода 3 июля в Киеве

В Киеве 3 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 24-29°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред