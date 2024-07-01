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Вся Украина – в зоне риска: какой будет погода в июле 2024 и в чем опасность

Анна Ярославская
1 июля 2024, 10:29
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Июль 2024 будет жарким и засушливым, но без значительных погодных катаклизмов.
Погода
Адская жара в июле очень вероятна в некоторых регионах / Фото: pixabay

Погода в Украине в июле будет неодинаковой в разных регионах. Комфортней всего будет в западных областях – погода будет и не жаркой, и не холодной. В других областях синоптик прогнозирует палящее солнце и мало осадков. При этом вся Украина будет находится в зоне риска - в июле не исключены грозы и шквалы.

Погода в Украине - прогноз на июль от Укргидрометцентра

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что июль 2024 будет теплее нормы на 1,5-2 градуса. В среднем, воздух в Украине прогреется до +20…+26 градусов тепла, в Карпатах ожидается +16…+18 градусов.

Месячное количество осадков в июле ожидается 37-95 мм, в Карпатах - в 49-90 мм, на Прикарпатье и в Ровненской области местами 101-170 мм.

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Количество осадков по регионам в июле будет заметно отличаться, хотя и останется в пределах нормы.

"В западных, северных областях это 60-120 мм, на остальной территории страны - значительно меньше, от 37 до 75 мм", - рассказал ТСН заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, в июле погода в Украине будет неустойчивой. Грозы, шквалы и прохлада будут чередоваться с жаркой и засушливой погодой.

В частности, первая декада июля будет жаркой и без осадков, кратковременные дожди и даже ливни пройдут преимущественно в западных и северных областях, а юг и восток Украины будут страдать от жары.

Не исключены в июле и шквальные порывы ветра, смерчи, ливни, град. Однако где конкретно их ожидать - пока что предсказать трудно. В целом, в зоне риска - вся Украина, прогнозирует синоптик.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в западных регионах

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях с 1 по 3 июля ожидаются ливни с сильными грозами. Дожди также прогнозируются на 7 и 11 число, свидетельствует обобщенный прогноз погодных сайтов meteofor и sinoptik.

Несмотря на осадки, в регионе будет тепло, лишь на несколько дней в начале месяца температура снизится до +20…+21 градуса днем и до +14…+16 ночью. В дальнейшем потеплеет до +24…+26 градусов, дожди прекратятся.

В целом, в регионе во второй и третьей декадах будет преобладать комфортная погода: днем +24…+27 градусов днем и +16…+19 ночью. Также возможны небольшие кратковременные дожди.

Погода Украине - прогноз для северных областей

В Ровенской, Житомирской и Волынской областях в первые 10 дней прогремят грозы и пройдут сильные дожди. На Волыни похолодает до +18.

В Киевской области и в столице осадков в первой декаде почти не будет дождей, а на Сумщине дождливая неделя прогнозируется с 7 по 14 июля.

Температура воздуха в северных регионах ожидается +27…+29 градусов днем и +16…+20 ночью.

В Сумской области первая неделя будет жаркой: днем от +32 до +34 градусов, ночью +19… 20. Впоследствии на Сумщине будет немного прохладнее - около +28 градусов.

Погода в Украине - центральные регионы

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях в июле будет сухо - об обильных дождях придется только мечтать. На Полтавщине и Днепропетровщине почти половина месяца ожидается с кое-какими осадками, но они возможны в первые полторы декады июля, в дальнейшем - безоблачное небо и жара в +33…+35 градусов днем и +21…23 ночью.

В Черкасской области будут дожди с 3 по 10 июля, возможны грозы.

В Винницкой и Кировоградской областях июль прогнозируется самым сухим в регионе. Температура воздуха также будет высокой: почти весь месяц днем около +30 градусов, в отдельные дни +32…+34, ночью +20…+22.

Прогноз погоды для Востока Украины на июль 2024

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в первой половине июля будет очень жарко. На Харьковщине днем ожидается +33…+35 градусов, ночью +21…+23, в дальнейшем температура снизится на 4-6 градусов. Пройдут кратковременные дожди.

На Донбассе и Луганщине весь месяц дневная температура продержится выше +32 градусов, ночная - выше +20. При этом будет сухо - дождей синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на июль 2024 - что ждет Юг Украины

Температурные максимумы в Одесской, Николаевской, Херсонской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму составят +36 градусов и выше днем и +24 ночью.

Самой жаркой будет первая половина июля, во второй половине температура немного снизится. В общем, в течение месяца столбики термометров будут показывать +32 градуса.

Немного прохладнее будет в Одесской области и в Крыму. Здесь дневная температура будет не будет подниматься выше +30 градусов.

Самой дождливой может стать Запорожская область, в которой с 5 по 15 июля интернет-синоптики "видят" целых 10 дней с небольшими осадками.

Погода в Украине - прогнозы

Погода в Украине в июле "с порога" принесет настоящую жару. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что максимальная температура воздуха 1 июля будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке местами до +34...+37 градусов.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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