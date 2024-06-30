Украину "раскалит" до +37: синоптик ошеломила прогнозом на начало июля

Погода в Украине в июле "с порога" принесет настоящую жару. Синоптик Наталья Диденко и Telegram сообщает, что максимальная температура воздуха 1 июля будет достигать +30+35 градусов, на востоке и юго-востоке местами до +34+37 градусов.
Если говорить о западной части Украины, то ее несколько "остудят" грозовые дожди, поэтому температура воздуха снизится да несколько градусов. При этом атмосфера успеет разогреть воздух днем до +30 и даже выше. Интенсивные грозовые дожди следует ожидать уже во второй половине дня или вечером.
Что касается других регионов Украины, то прогнозируется сухая погода с высокой пожарной опасностью почти по всей территории страны. При этом жара продлится еще, скорее всего, не один день.
Погода в столице в понедельник, 1 июля, по прогнозу Диденко будет с температурой до +32+34 градусов, сухостью и отсутствием осадков. Жителям Киева тоже не следует рассчитывать на снижение температуры на термометрах в ближайшие дни.
Однако на севере уже 3-4 июля ожидается снижение температуры, как и на западе. Жара все еще будет, однако "станет более милосердной", говорит Диденко. 4-5 июля могут снизиться температурные показатели и в Одесской области. Однако для восточной части страны на юге на термометрах все еще будут оставаться высокие градусы.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - что известно
Накануне синоптики прогнозировали жаркую и сухую погоду до конца июня, местами с дождями в отдельных регионах Украины.
Напомним, погода в Украине в июле 2024 года будет теплой, столбики термометров будут показывать от +20 до +26 градусов. Самая низкая температура воздуха ожидается в Карпатах - там она составит +16...+18 градусов.
Ранее стало известно, что нашу планету в ближайшее время могут "накрыть" новые мощные магнитные бури. К Земле снова возвращается область Солнца, которая является источником мощнейших вспышек.
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