Украину "раскалит" до +37: синоптик ошеломила прогнозом на начало июля

Начало второго летнего месяца превратит Украину в одну из самых жарких стран Европы.

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Жара накроет большую часть регионов Украины с начала июля / flickr

Погода в Украине в июле "с порога" принесет настоящую жару. Синоптик Наталья Диденко и Telegram сообщает, что максимальная температура воздуха 1 июля будет достигать +30+35 градусов, на востоке и юго-востоке местами до +34+37 градусов.

Если говорить о западной части Украины, то ее несколько "остудят" грозовые дожди, поэтому температура воздуха снизится да несколько градусов. При этом атмосфера успеет разогреть воздух днем до +30 и даже выше. Интенсивные грозовые дожди следует ожидать уже во второй половине дня или вечером.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля / скрин meteoprog

Что касается других регионов Украины, то прогнозируется сухая погода с высокой пожарной опасностью почти по всей территории страны. При этом жара продлится еще, скорее всего, не один день.

видео дня

Погода в столице в понедельник, 1 июля, по прогнозу Диденко будет с температурой до +32+34 градусов, сухостью и отсутствием осадков. Жителям Киева тоже не следует рассчитывать на снижение температуры на термометрах в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Киеве на 1 июля / скрин meteoprog

Однако на севере уже 3-4 июля ожидается снижение температуры, как и на западе. Жара все еще будет, однако "станет более милосердной", говорит Диденко. 4-5 июля могут снизиться температурные показатели и в Одесской области. Однако для восточной части страны на юге на термометрах все еще будут оставаться высокие градусы.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля / скрин meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - что известно

Накануне синоптики прогнозировали жаркую и сухую погоду до конца июня, местами с дождями в отдельных регионах Украины.

Напомним, погода в Украине в июле 2024 года будет теплой, столбики термометров будут показывать от +20 до +26 градусов. Самая низкая температура воздуха ожидается в Карпатах - там она составит +16...+18 градусов.

Ранее стало известно, что нашу планету в ближайшее время могут "накрыть" новые мощные магнитные бури. К Земле снова возвращается область Солнца, которая является источником мощнейших вспышек.

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