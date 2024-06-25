Какая погода будет в Украине в июле 2024 года: ударит температура выше нормы

Температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до +26 градусов, но в некоторых регионах будет холоднее.

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Какая погода будет в июле 2024 года/ unsplash.com

Погода в Украине в июле 2024 года будет теплой, столбики термометров будут показывать от +20 до +26 градусов.

Самая низкая температура воздуха ожидается в Карпатах - там она составит +16...+18 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Отмечается, что температура воздуха в нашем государстве во второй месяц лета в целом будет выше нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26 градусов, в Карпатах 16-18 градусов, что на 1.5-2.0 градуса выше нормы", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что уровень осадков в июле не будет превышать норму.

"Месячное количество осадков ожидается 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами 101-170 мм, что в пределах нормы", - отмечается в сообщении.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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