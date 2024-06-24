Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

По мнению метеорологов, частота и сила магнитных бурь возрастет, так как Солнце будет находиться на пике своей активности.

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Будут мощные магнитные бури/ depositphotos.com/ua

Новые мощные магнитные бури могут вскоре "накрыть" нашу планету.

Область Солнца, которая является источником самых мощных вспышек, возвращается на Землю, сообщает The watchers. Один из ударов пришелся на Атлантический океан, Европу и Африку.

Отмечается, что нет никаких признаков того, что произошел выброс корональной массы.

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"Даже если бы он произошел, нынешнее расположение этого региона не способствует возникновению направленных на Землю потоков", - говорится в докладе.

Однако в ближайшие дни ситуация может измениться - в ближайшее время активная область Солнца вернется в более геоэффективное положение.

Во время майского вращения в этой области Солнца произошло около 100 солнечных вспышек М-класса и более 10 вспышек Х-класса.

"Несколько вспышек привели к геомагнитной буре G5, самой сильной с 2003 года. 14 мая в этой области произошла вспышка X8.7, которая на данный момент является самой сильной вспышкой на Солнце за 25-й солнечный цикл", - добавляется в сообщении.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Ранее сообщалось, что магнитуда бури достигла 7 баллов - мощная геомагнитная буря обрушилась на Украину. После этой магнитной бури на Украину обрушится новая геомагнитная буря.

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