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Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2024, 23:13
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После этой магнитной бури в Украину ворвется новый геомагнитный шторм.
магнитная буря, солнечное сияние
Украину накрыла магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Эта буря началась 13 июня и ударила с 3-балльной мощностью. На следующий день она усилилась до 4-х баллов, а 15 июня стала почти 7-балльной. После этого буря слегка ослабела, но вскоре вновь достигла прежней мощности. Уже 18 июня сила магнитной бури внезапно стала 4-балльной. На таком же уровне она продержалась и 19 июня.

Ожидается, что завтра, 20 июня, мощность геомагнитного шторма опустится до минимума. Однако расслабляться еще рано, ведь уже на следующий день начнется новый шторм. Он будет длиться минимум три дня и продержится на мощности 3-х баллов.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 20 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 102 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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