Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

Сегодня днем в Украину с северо-запада придет активный атмосферный фронт. Погода в Украине изменится.

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В Украину идет непогода, град и шквалы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильной - жара будет чередоваться с более комфортными показателями. Прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Птуха.

Погода на сегодня и завтра

Днем 19 июня в Украину с северо-запада придет активный атмосферный фронт. Сначала в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а к вечеру и ночью осадки придут в северные и центральные регионы, передает NV.

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"Оттуда дожди переместятся уже на следующий день к юго-восточной части Украины. И 20 июня днем в этом регионе возможны даже град и шквалы", — рассказала Птуха.

Синоптик прогнозирует, что непогода в среду будет локальной.

Погода в Украине 19 июня / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 июня / meteo.gov.ua

Погода в Украине 21 июня

В четверг, 21 июня, в Украину придет антициклон. Осадков не ожидается в течение всего дня.

Кратковременные дожди вернутся в выходные.

Погода в Украине 21 июня / meteo.gov.ua

Какой будет температура воздуха

Температура воздуха в ближайшие дни ночью составит +13…+19°, а днем поднимется до +31°. На юге днем столбики термометров поднимутся до +35°.

"Ближе к 20 июня дневная температура в стране несколько успокоится и вернется к комфортным +21…+26°. 21-22 июня на юге ночью ждем +21°, днем - до +31°", - рассказала Птуха.

В пятницу 21 июня по всей территории Украины ночью ожидается +11…+16°, а днем +21…+26°.

В субботу, 22 июня, будет теплее: ночью +13…+18°, а днем температура воздуха прогреется до +29°.

Синоптик предупредила, что уже на следующей неделе в Украине будет больше дождей.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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