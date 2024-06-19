Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильной - жара будет чередоваться с более комфортными показателями. Прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Птуха.
Погода на сегодня и завтра
Днем 19 июня в Украину с северо-запада придет активный атмосферный фронт. Сначала в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а к вечеру и ночью осадки придут в северные и центральные регионы, передает NV.
"Оттуда дожди переместятся уже на следующий день к юго-восточной части Украины. И 20 июня днем в этом регионе возможны даже град и шквалы", — рассказала Птуха.
Синоптик прогнозирует, что непогода в среду будет локальной.
Погода в Украине 21 июня
В четверг, 21 июня, в Украину придет антициклон. Осадков не ожидается в течение всего дня.
Кратковременные дожди вернутся в выходные.
Какой будет температура воздуха
Температура воздуха в ближайшие дни ночью составит +13…+19°, а днем поднимется до +31°. На юге днем столбики термометров поднимутся до +35°.
"Ближе к 20 июня дневная температура в стране несколько успокоится и вернется к комфортным +21…+26°. 21-22 июня на юге ночью ждем +21°, днем - до +31°", - рассказала Птуха.
В пятницу 21 июня по всей территории Украины ночью ожидается +11…+16°, а днем +21…+26°.
В субботу, 22 июня, будет теплее: ночью +13…+18°, а днем температура воздуха прогреется до +29°.
Синоптик предупредила, что уже на следующей неделе в Украине будет больше дождей.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине - последние новости
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
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