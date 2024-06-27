Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

Погода в Украине 28 июня будет жаркой и сухой. Однако дожди с грозами прогнозируют только на Закарпатье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в большинстве западных и северных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода 28 июня
В Украине 28 июня будет манящая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди в Карпатах и на Закарпатье. Там могут быть грозы. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +31
По данным meteoprog, 28 июня в Украине будет солнечная погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +20...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов.
Погода 28 июня в Киеве
В Киеве 28 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
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