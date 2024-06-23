Будет уже не так жарко, как раньше: в каких областях будут грозы и дожди

Синоптики предупреждают о том, что грозовые дожди атакуют многие области.

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Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 24 июня будет дождливой, во многих областях прогнозируют грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что 24 июня грозовые дожди накроют северные регионы, на территории других областей будет сухо. В течение недели осадки ожидаются вокруг Карпат.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: ventusky

Погода 24 июня

В Украине 24 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди в большинстве западных областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 24 июня в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: meteoprog

Погода 24 июня в Киеве

В Киеве 24 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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